مذكرة بإقفال الادارات العامة لمناسبة رأس السنة الهجرية

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أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء عن إقفال كل والمؤسسات العامة والبلديات في 1 محرم ١٤٤٧هـ الموافق يوم الخميس الواقع ٢٠٢٥/٦/٢٦ ، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.