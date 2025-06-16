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لبنان
مذكرة بإقفال الادارات العامة لمناسبة رأس السنة الهجرية
Lebanon 24
16-06-2025
|
11:54
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أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء عن إقفال كل
الإدارات العامة
والمؤسسات العامة والبلديات في 1 محرم ١٤٤٧هـ الموافق يوم الخميس الواقع ٢٠٢٥/٦/٢٦ ، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.
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