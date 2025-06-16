Advertisement

لبنان

مذكرة بإقفال الادارات العامة لمناسبة رأس السنة الهجرية

Lebanon 24
16-06-2025 | 11:54
A-
A+
Doc-P-1376918-638856969854630578.png
Doc-P-1376918-638856969854630578.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلنت الامانة العامة لمجلس الوزراء عن إقفال كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في 1 محرم ١٤٤٧هـ الموافق يوم الخميس الواقع ٢٠٢٥/٦/٢٦ ، وذلك بمناسبة رأس السنة الهجرية.
Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
lebanon 24
16/06/2025 21:59:41 Lebanon 24 Lebanon 24
دار الفتوى: بداية السنة الهجرية الخميس 26 حزيران الحالي
lebanon 24
16/06/2025 21:59:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مذكرة بإقفال المؤسسات العامة والمدارس والجامعات
lebanon 24
16/06/2025 21:59:41 Lebanon 24 Lebanon 24
مسبح الجامعة اللبنانية مجاناً بعد سنوات من الإقفال
lebanon 24
16/06/2025 21:59:41 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:42 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:45 | 2025-06-16
14:44 | 2025-06-16
14:39 | 2025-06-16
14:33 | 2025-06-16
14:07 | 2025-06-16
13:31 | 2025-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24