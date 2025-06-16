حادث مروّع عند مستديرة حمانا.. انقلاب شاحنة واصطدامها بعدة سيارات

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وقع حادث سير اليوم عند مستديرة ، نتيجة انقلاب شاحنة ما أدى إلى اصطدامها بعدد من السيارات.وأسفر الحادث عن إصابة سائق الشاحنة بجروح بالغة، فيما لم تُسجّل إصابات خطيرة بين باقي السائقين، واقتصرت الأضرار الأخرى على الماديات.