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لبنان

حادث مروّع عند مستديرة حمانا.. انقلاب شاحنة واصطدامها بعدة سيارات

Lebanon 24
16-06-2025 | 12:00
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وقع حادث سير اليوم عند مستديرة حمانا، نتيجة انقلاب شاحنة ما أدى إلى اصطدامها بعدد من السيارات.
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وأسفر الحادث عن إصابة سائق الشاحنة بجروح بالغة، فيما لم تُسجّل إصابات خطيرة بين باقي السائقين، واقتصرت الأضرار الأخرى على الماديات.
 
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