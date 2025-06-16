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لبنان

سليمان: هل دخل الصراع بين إسرائيل وإيران مرحلة عضّ الأصابع؟

Lebanon 24
16-06-2025 | 11:52
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سأل الرئيس العماد ميشال سليمان في تصريح اليوم: "هل دخل الصراع بين إسرائيل وإيران مرحلة عضّ الأصابع، حيث يسعى كل طرف لإثبات صلابته ورفضه التراجع أو الدخول في مفاوضات أولا؟ أم أن الحرب مرشحة للتوسع، مع احتمال انخراط دول أخرى فيها؟".
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أضاف: "في ظل هذه التطورات، علينا التمسك بموقف الحياد تجاه هذا الصراع العسكري، من أجل تجنيب بلادنا وشعبنا تبعاته وانعكاساته السلبية".
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