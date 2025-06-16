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لبنان

عوض: العدو يقصف الإعلام الإيراني للتعتيم على انتهاكاته

Lebanon 24
16-06-2025 | 13:27
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صدر عن نائب رئيس "المجلس الوطني للإعلام" ابراهيم عوض البيان الآتي: "ليس بغريب أو مفاجىء ان تعمد إسرائيل إلى استهداف الإعلام في محاولة لإسكاته ولمنع إظهار حقائق أعمالها الإجرامية أمام الرأي العام، فسجلها في ذلك حافل، ولنا في لبنان شواهد كثيرة عما اقترفته إسرائيل بحق كوكبة من إعلاميينا قضوا نحبهم، وهم يؤدون عملهم بحرفية وموضوعية كان جل همهم نقل الصورة، كما هي، وهذا ما يغضب الإسرائيلي غير المكترث لحرية رأي وإعلام صادق.
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اليوم، كرر العدو الإسرائيلي هوايته بقصفه مقر الإذاعة والتلفزيون في طهران للتعتيم على ما تقترفه أيديه وإخفاء عدوانيته وحجب الوقائع عن المشاهد والمستمع. والادانة هنا، وإن كانت مطلوبة، لكنها غير كافية إن لم نقل لم تعد تنفع مع عالم يثور لحرية الرأي ونقل المعلومة بأمانة، لكنه يطيح بها إذا ما وجدها تعاكس توجهه ومواقفه".
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