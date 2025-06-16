24
o
بيروت
25
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
15
o
بشري
20
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
عبد المسيح: لجعل التنوع أداة تنمية مستدامة في الكورة
Lebanon 24
16-06-2025
|
14:07
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر عن
المكتب الإعلامي
للنائب
أديب عبد المسيح
البيان التالي: "عرفت
الكورة
الخضراء منذ عهد
جبل لبنان
القديم بأنها الحاضنة الحضارية للتنوع الطائفي، فأرسى أبناؤنا على مر الأيام، العديد من الممارسات الحضارية، و الأعراف السياسية و غير السياسية و أيضا في
المجالس البلدية
، التي شكلت مظهرا من مظاهر العيش الواحد في إطار التنوع.
Advertisement
وعليه فقد جرى العرف أن تناط رئاسة إتحاد البلديات بالطائفة
المارونية
، ونيابة الرئاسة بالطائفة السنية، حتى تتماهى الأقلية الطائفية مع الغالبية الأورثوذوكسية المتجسدة في مختلف بلديات الكورة.
إن هذا العرف هو أرقى نموذج عن مراعاة التوازن " الميثاقي " بين الطوائف، من بين نماذج أخرى أبدع أهل الكورة في خَلقها.
أدعو أهلي في الكورة و من يمثلهم من مرجعيات حزبية و سياسية إلى الحفاظ على هذا العرف الذي من شأنه أن يجعل من التنوع أداة تنمية مستدامة في الكورة". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
النائب أديب عبد المسيح لـmtv: الانتخابات محليّة وذات طابع عائلي لكنّ السياسة دخلت في الكورة بشكل عام وكفرحزير بشكل خاص
Lebanon 24
النائب أديب عبد المسيح لـmtv: الانتخابات محليّة وذات طابع عائلي لكنّ السياسة دخلت في الكورة بشكل عام وكفرحزير بشكل خاص
17/06/2025 02:14:45
17/06/2025 02:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بلدية زغرتا شاركت في مشروع لتعزيز التنمية المستدامة
Lebanon 24
بلدية زغرتا شاركت في مشروع لتعزيز التنمية المستدامة
17/06/2025 02:14:45
17/06/2025 02:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
كرامي: نحرص على تعزيز التنمية المستدامة في بقاعصفرين
Lebanon 24
كرامي: نحرص على تعزيز التنمية المستدامة في بقاعصفرين
17/06/2025 02:14:45
17/06/2025 02:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح يتحدث عن تهديد يواجه "نهر الجوز"!
Lebanon 24
عبد المسيح يتحدث عن تهديد يواجه "نهر الجوز"!
17/06/2025 02:14:45
17/06/2025 02:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إنتقاد
Lebanon 24
إنتقاد
17:52 | 2025-06-16
16/06/2025 05:52:57
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس بلدية صيدا تابع تسرب المياه وسط شارع السوق التجاري
Lebanon 24
رئيس بلدية صيدا تابع تسرب المياه وسط شارع السوق التجاري
16:03 | 2025-06-16
16/06/2025 04:03:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"مُدمّرة".. ماذا كشف تقريرٌ إسرائيلي عن "صواريخ إيران"؟
Lebanon 24
"مُدمّرة".. ماذا كشف تقريرٌ إسرائيلي عن "صواريخ إيران"؟
16:00 | 2025-06-16
16/06/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:51 | 2025-06-16
16/06/2025 03:51:01
Lebanon 24
Lebanon 24
نجاة مواطن جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص على سيارته في أطراف سهل الخيام
Lebanon 24
نجاة مواطن جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص على سيارته في أطراف سهل الخيام
15:30 | 2025-06-16
16/06/2025 03:30:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ردة فعل نادين الراسي لحظة مرور الصواريخ الإيرانية فوق الأجواء اللبنانية.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
Lebanon 24
ردة فعل نادين الراسي لحظة مرور الصواريخ الإيرانية فوق الأجواء اللبنانية.. شاهدوا ماذا فعلت (فيديو)
00:00 | 2025-06-16
16/06/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حاول أهله ايقاظه صباحا ولكنه كان قد فارق الحياة.. وفاة مُفاجئة لنجل فنان شهير (صورة)
Lebanon 24
حاول أهله ايقاظه صباحا ولكنه كان قد فارق الحياة.. وفاة مُفاجئة لنجل فنان شهير (صورة)
02:00 | 2025-06-16
16/06/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توفي بشكل مُفاجئ داخل منزله.. الموت يؤلم فنانة شهيرة بأعز الناس والنيابة تأمر بفتح تحقيق رسمي (صورة)
Lebanon 24
توفي بشكل مُفاجئ داخل منزله.. الموت يؤلم فنانة شهيرة بأعز الناس والنيابة تأمر بفتح تحقيق رسمي (صورة)
23:00 | 2025-06-15
15/06/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... غارة إسرائيليّة تقتل فنانة بارزة!
Lebanon 24
بالصورة... غارة إسرائيليّة تقتل فنانة بارزة!
08:00 | 2025-06-16
16/06/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان على حافة الحرب... وقرار الحزب اتخذ؟
Lebanon 24
لبنان على حافة الحرب... وقرار الحزب اتخذ؟
22:42 | 2025-06-15
15/06/2025 10:42:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:52 | 2025-06-16
إنتقاد
16:03 | 2025-06-16
رئيس بلدية صيدا تابع تسرب المياه وسط شارع السوق التجاري
16:00 | 2025-06-16
"مُدمّرة".. ماذا كشف تقريرٌ إسرائيلي عن "صواريخ إيران"؟
15:51 | 2025-06-16
مقدمات نشرات الأخبار المسائية
15:30 | 2025-06-16
نجاة مواطن جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص على سيارته في أطراف سهل الخيام
15:00 | 2025-06-16
تقرير إسرائيلي: هكذا دمّر السنوار "هيمنة إيران"!
فيديو
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
Lebanon 24
بعد هجومها المدمّر على إيران... إسرائيل تعلن الانتهاء من عملية واسعة ضد الدفاعات الجوية الإيرانية
04:19 | 2025-06-13
17/06/2025 02:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
أصيب بمرض نادر.. فنان قدير يُثير موجة واسعة من التعاطف بعد إطلالته الأخيرة (فيديو)
04:21 | 2025-06-11
17/06/2025 02:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
Lebanon 24
مُفاجأة.. فنان يعود الى الغناء بعد وفاته بـ14 عاماً! (فيديو)
01:42 | 2025-06-11
17/06/2025 02:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24