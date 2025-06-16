Advertisement

لبنان

عبد المسيح: لجعل التنوع أداة تنمية مستدامة في الكورة

Lebanon 24
16-06-2025 | 14:07
A-
A+

Doc-P-1377036-638857050354427414.png
Doc-P-1377036-638857050354427414.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن المكتب الإعلامي للنائب أديب عبد المسيح البيان التالي: "عرفت الكورة الخضراء منذ عهد جبل لبنان القديم بأنها الحاضنة الحضارية للتنوع الطائفي، فأرسى أبناؤنا على مر الأيام، العديد من الممارسات الحضارية، و الأعراف السياسية و غير السياسية و أيضا في المجالس البلدية، التي شكلت مظهرا من مظاهر العيش الواحد في إطار التنوع.
Advertisement

 وعليه فقد جرى العرف أن تناط رئاسة إتحاد البلديات بالطائفة المارونية، ونيابة الرئاسة بالطائفة السنية، حتى تتماهى الأقلية الطائفية مع الغالبية الأورثوذوكسية المتجسدة في مختلف بلديات الكورة.

إن هذا العرف هو أرقى نموذج عن مراعاة التوازن " الميثاقي " بين الطوائف، من بين نماذج أخرى أبدع أهل الكورة في خَلقها.

أدعو أهلي في الكورة و من يمثلهم من مرجعيات حزبية و سياسية إلى الحفاظ على هذا العرف الذي من شأنه أن يجعل من التنوع أداة تنمية مستدامة في الكورة". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
النائب أديب عبد المسيح لـmtv: الانتخابات محليّة وذات طابع عائلي لكنّ السياسة دخلت في الكورة بشكل عام وكفرحزير بشكل خاص
lebanon 24
17/06/2025 02:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية زغرتا شاركت في مشروع لتعزيز التنمية المستدامة
lebanon 24
17/06/2025 02:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي: نحرص على تعزيز التنمية المستدامة في بقاعصفرين
lebanon 24
17/06/2025 02:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح يتحدث عن تهديد يواجه "نهر الجوز"!
lebanon 24
17/06/2025 02:14:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:42 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:52 | 2025-06-16
16:03 | 2025-06-16
16:00 | 2025-06-16
15:51 | 2025-06-16
15:30 | 2025-06-16
15:00 | 2025-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24