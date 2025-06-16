عبد المسيح: لجعل التنوع أداة تنمية مستدامة في الكورة

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صدر عن للنائب البيان التالي: "عرفت الخضراء منذ عهد القديم بأنها الحاضنة الحضارية للتنوع الطائفي، فأرسى أبناؤنا على مر الأيام، العديد من الممارسات الحضارية، و الأعراف السياسية و غير السياسية و أيضا في ، التي شكلت مظهرا من مظاهر العيش الواحد في إطار التنوع.وعليه فقد جرى العرف أن تناط رئاسة إتحاد البلديات بالطائفة ، ونيابة الرئاسة بالطائفة السنية، حتى تتماهى الأقلية الطائفية مع الغالبية الأورثوذوكسية المتجسدة في مختلف بلديات الكورة.إن هذا العرف هو أرقى نموذج عن مراعاة التوازن " الميثاقي " بين الطوائف، من بين نماذج أخرى أبدع أهل الكورة في خَلقها.أدعو أهلي في الكورة و من يمثلهم من مرجعيات حزبية و سياسية إلى الحفاظ على هذا العرف الذي من شأنه أن يجعل من التنوع أداة تنمية مستدامة في الكورة". (الوكالة الوطنية)