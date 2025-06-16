Advertisement

لبنان

نجاة مواطن جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي الرصاص على سيارته في أطراف سهل الخيام

Lebanon 24
16-06-2025 | 15:30
A-
A+
Doc-P-1377095-638857100940870317.jpg
Doc-P-1377095-638857100940870317.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نجا مواطن جراء إطلاق قوات الإحتلال الإسرائيلي الرصاص على سيارته من تلة الحمامص المحتلة باتجاه طريق باب تنية في اطراف سهل الخيام، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": نجاة 3 مواطنين جراء إطلاق جنود الإحتلال الرصاص باتجاههم لدى محاولتهم تفقد منازلهم في تلة العباد في اطراف حولا
lebanon 24
17/06/2025 02:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": نجاة مواطن في منطقة هورا في اطراف بلدة كفركلا بعد قيام مُحلقة مُعادية بإلقاء قنبلة صوتية في محيطه
lebanon 24
17/06/2025 02:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": جنود إسرائيليون يطلقون من موقع الحمامص المستحدث في الأراضي اللبنانية الرصاص بإتجاه الأراضي الزراعية في سهل الخيام
lebanon 24
17/06/2025 02:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": عملية تمشيط بالرشاشات الثقيلة ينفذها الجيش الاسرائيلي من تلة الحمامص باتجاه سهل الخيام
lebanon 24
17/06/2025 02:15:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:42 | 2025-06-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:52 | 2025-06-16
16:03 | 2025-06-16
16:00 | 2025-06-16
15:51 | 2025-06-16
15:00 | 2025-06-16
14:45 | 2025-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24