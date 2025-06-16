رئيس بلدية صيدا تابع تسرب المياه وسط شارع السوق التجاري

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تابع رئيس بلدية مصطفى حجازي، ميدانيا، تسرب المياه وسط الشارع لسوق صيدا التجاري ما أدى إلى عرقلة حركة مرور السيارات.وعاين حجازي يرافقه مشرف فرق الطوارىء البلدية المراقب أحمد ، تسرب المياه من عدة ثقوب في الشارع.وأجرى إتصالا هاتفيا بالمدير العام لمؤسسة مياه الجنوبي وسيم ، من أجل المعالجة.وقد وعد ضاهر بإيفاد فريق فني غدا الثلاثاء للمباشرة بإصلاح التسرب في قسطل المياه.وكان حجازي إستهل نهاره بصبحية في واحة الجنوب مع المخاتير : مخاتير صيدا إبراهيم عنتر، محمود حجازي ، أحمد حبلي ونادر البيلاني، في حضور العطروني ومحمد أبوزينب وعبدالناصر الميسي والقائد الكشفي في مروان حبلي والمستشار والمنسق الإعلامي في البلدية غسان الزعتري وأحمد عدنان حبلي.وكانت مناسبة هنأ فيها المهندس حجازي المختار عنتر بسلامة العودة من الديار المقدسة وتأدية فريضة الحج. كما وجرى التطرق لمواضيع مختلفة تهم مدينة صيدا.ومن ثم إلتقى حجازي في مكتبه في البلدي وبحضور نائبه الدكتور أحمد عكرة وفدا من خبراء السير برئاسة الخبير حسين الكلش، حيث جرى إستعراض موضوع تنظيم السير وإقتراح الوفد لمشاركة الخبراء في خطة التنظيم التي يتم إعدادها لحركة مرور السيارات والدراجات وغيرها.كما وإلتقى وفدا من المجلس النرويجي للاجئين المشرف على مشروع "حارتنا" الإنمائي لمحلة التعمير الشعبية في مدينة صيدا. ورافق الوفد بلدية صيدا في التعمير أحمد شامية.ونوه حجازي بما قدمه المجلس النرويجي من مساعدات وتجهيزات ومضخات شفط المياه من ملاجىء المحلة وتنظيفها، وإنارة الشوارع الرئيسية والفرعية بالطاقة الشمسية، والتحضير لتأهيل مركز البلدية، فضلا عن تقديمات أخرى. (الوكالة الوطنية)