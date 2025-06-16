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لبنان

العثور على قذيفة هاون قديمة تحت جسرعرقة في عكار

Lebanon 24
16-06-2025 | 23:18
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ترددت معلومات ليلا، عن سقوط رأس صاروخ تحت جسر عرقة في عكار.  
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وحضرت قوّة من فوج التدخّل ومديرية المخابرات برفقة خبير متفجّرات إلى المكان، وتبين أنها قذيفة هاون قديمة العهد ومجهولة المصدر.(الوكالة الوطنية)
 
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