العثور على قذيفة هاون قديمة تحت جسرعرقة في عكار

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ترددت معلومات ليلا، عن سقوط رأس صاروخ تحت جسر عرقة في .وحضرت قوّة من فوج التدخّل ومديرية المخابرات برفقة خبير متفجّرات إلى المكان، وتبين أنها قذيفة هاون قديمة ومجهولة المصدر.(الوكالة الوطنية)