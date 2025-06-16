سقوط رأس صاروخ ليلا في عكار.. وضرب طوق أمني

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سقط ليلا رأس صاروخ قرب جسر عرقا في يُرجّح أنه من مخلفات الحرب الجارية بين وإسرائيل، من دون أن ينفجر أو يتسبب بأضرار بشرية أو مادية، وفق ما افادت مندوبة " ".وفور وقوع الحادث، توجهت قوة من المختصة إلى الموقع، وضربت طوقاً أمنياً حول المنطقة، وشرعت الفرق الفنية في معاينة الجسم الصاروخي قبل أن تعمل على نقله إلى مكان آمن تمهيداً للتعامل معه وفق الإجراءات المتبعة.