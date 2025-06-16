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لبنان
سقوط رأس صاروخ ليلا في عكار.. وضرب طوق أمني
Lebanon 24
16-06-2025
|
23:18
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سقط ليلا رأس صاروخ قرب جسر عرقا في
عكار
يُرجّح أنه من مخلفات الحرب الجارية بين
إيران
وإسرائيل، من دون أن ينفجر أو يتسبب بأضرار بشرية أو مادية، وفق ما افادت مندوبة "
لبنان 24
".
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وفور وقوع الحادث، توجهت قوة من
الأجهزة الأمنية
المختصة إلى الموقع، وضربت طوقاً أمنياً حول المنطقة، وشرعت الفرق الفنية في معاينة الجسم الصاروخي قبل أن تعمل على نقله إلى مكان آمن تمهيداً للتعامل معه وفق الإجراءات المتبعة.
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