Advertisement

لبنان

سقوط رأس صاروخ ليلا في عكار.. وضرب طوق أمني

Lebanon 24
16-06-2025 | 23:18
A-
A+
Doc-P-1377241-638857379486183347.jpg
Doc-P-1377241-638857379486183347.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
سقط ليلا رأس صاروخ قرب جسر عرقا في عكار يُرجّح أنه من مخلفات الحرب الجارية بين إيران وإسرائيل، من دون أن ينفجر أو يتسبب بأضرار بشرية أو مادية، وفق ما افادت مندوبة "لبنان 24".
Advertisement

وفور وقوع الحادث، توجهت قوة من الأجهزة الأمنية المختصة إلى الموقع، وضربت طوقاً أمنياً حول المنطقة، وشرعت الفرق الفنية في معاينة الجسم الصاروخي قبل أن تعمل على نقله إلى مكان آمن تمهيداً للتعامل معه وفق الإجراءات المتبعة.
 
مواضيع ذات صلة
بالفيديو: سقوط صاروخ إيراني ليلا في البقاع ولا إصابات
lebanon 24
17/06/2025 08:27:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ أطلق من غزة في منطقة مفتوحة قرب السياج الأمني
lebanon 24
17/06/2025 08:27:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ إيراني جنوب إسرائيل
lebanon 24
17/06/2025 08:27:36 Lebanon 24 Lebanon 24
يديعوت أحرونوت: أنباء عن سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة شمالي إسرائيل واندلاع حريق في الموقع
lebanon 24
17/06/2025 08:27:36 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:26 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:24 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:15 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:13 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:00 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:30 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:35 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:26 | 2025-06-17
01:24 | 2025-06-17
01:15 | 2025-06-17
01:13 | 2025-06-17
01:00 | 2025-06-17
22:56 | 2025-06-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24