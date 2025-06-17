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التقى رئيس الحكومة سلام وزوجته وعدد من النواب " " والوزراء المقربين من مجموعة "كلنا إرادة" وصحافيين من "الخط عينه" الى مأدبة عشاء في دارة رجل اعمال وزوجته "الاعلامية".وبحسب المصدر، فقد تركزت الاحاديث على عدد من الملفات والتعاون بين الوزراء والنواب. كما تطرق الحديث الى عمل "أحد الرؤساء".واللافت، بحسب المصدر، ان البحث ابتعد عن توترات المنطقة لعدم افساد ود السهرة والانسجام بين المجتمعين".