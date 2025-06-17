المطران الجديد على نيابة جونية البطريركية يحتفل بالذبيحة الالهية في 29 حزيران

وزّع المركز الكاثوليكي للاعلام البيان الاتي: "برعاية وحضور صاحب الغبطة والنيافة الكردينال الكلي الطوبى، ولمناسبة تولّي المطران يوحنا رفيق الورشا كرسي نيابة من الابرشية البطريركية ، يحتفل المطران الورشا بالذبيحة إلالهية يوم الاحد 29 حزيران الحالي في عيد القديسين وبولس عند الساعة السادسة مساء في سيدة العطايا أدما. ويتقبل النائب البطريركي الجديد التهاني يومي الاثنين والثلاثاء في 30 حزيران و1 من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الثامنة مساء في صالون الكاتدرائية".

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