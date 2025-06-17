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لبنان

المطران الجديد على نيابة جونية البطريركية يحتفل بالذبيحة الالهية في 29 حزيران

Lebanon 24
17-06-2025 | 04:47
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وزّع المركز الكاثوليكي للاعلام البيان الاتي: "برعاية وحضور صاحب الغبطة والنيافة الكردينال مار بشارة بطرس الراعي الكلي الطوبى، ولمناسبة تولّي المطران يوحنا رفيق الورشا كرسي نيابة جونية من الابرشية البطريركية المارونية، يحتفل المطران الورشا بالذبيحة إلالهية يوم الاحد 29 حزيران الحالي في عيد القديسين بطرس وبولس عند الساعة السادسة مساء في كاتدرائية سيدة العطايا أدما. ويتقبل النائب البطريركي الجديد التهاني يومي الاثنين والثلاثاء في 30 حزيران و1 تموز من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الثامنة مساء في صالون الكاتدرائية".
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