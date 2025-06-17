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لبنان
منيمنة: تقرير تقصي الحقائق في "النافعة" يحمّل المسؤوليات بوضوح
Lebanon 24
17-06-2025
|
08:04
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عقدت
لجنة الأشغال العامة والنقل
والطاقة والمياه جلسة لها
صباح اليوم
برئاسة النائب سجيع
عطية
، وبمشاركة مقرر
اللجنة النائب
محمد خواجة، وحضور عدد من النواب، إلى جانب وزيري الاقتصاد والمهجرين عامر البساط وكمال شحادة، ورئيس
مجلس الإنماء والإعمار
المهندس
محمد قباني
ونائبه الدكتور إبراهيم شحرور، إضافة إلى عدد من المعنيين والمستشارين.
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وناقشت اللجنة ثلاثة ملفات أساسية، أبرزها: ملف إهراءات مرفأ
بيروت
، حيث طلبت اللجنة من وزارة الأشغال إعداد دراسة تفصيلية حول الموقع وتصور فني للمبنى، مع التشديد على ضرورة تراجع الحكومة عن قرار الهدم، ملف رخص المهجرين، وشكلت اللجنة لجنة فرعية لمتابعة هذا الملف بعد مناقشته، ومشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية في الكوستابرافا، حيث طلبت اللجنة إعداد دراسة فنية وإدارية وبيئية شاملة، مع تأكيدها على أهمية المشروع.
وعلى هامش الجلسة، عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن لجنة الأشغال والمكلفة تقصي الحقائق حول رخص السير والميكانيك، جلستها الأخيرة برئاسة النائب إبراهيم منيمنة.
وقال منيمنة في تصريح بعد الجلسة: "أتممنا إعداد تقرير اللجنة بكل ما تضمنه من ملاحظات وخلاصات، وسنرفعه إلى لجنة الأشغال لمتابعة المسار الرقابي. عملنا لعدة أشهر بتصميم على استكمال المهمة، وسلطنا الضوء على الثغرات في إدارة النافعة بهدف الوصول إلى تحميل المسؤوليات بوضوح أمام الشعب اللبناني في ملف الهدر والفساد".
وأضاف: "هذا التقرير العلمي والموضوعي يمثل خطوة أولى لوضع هذا الملف على السكة الصحيحة لاستكمال الرقابة والمحاسبة"، موجهاً الشكر إلى
أعضاء اللجنة
على تعاونهم وجهودهم.
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