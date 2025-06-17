Advertisement

لبنان

لجنة الدفاع بحثت في عائدات البلديات ووثائق الاتصال

Lebanon 24
17-06-2025 | 09:09
A-
A+
Doc-P-1377563-638857736975637810.png
Doc-P-1377563-638857736975637810.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد، بحضور عدد من النواب والوزراء المعنيين وممثلين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية، لمناقشة بندين أساسيين: عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، وملف وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع.
Advertisement

استعرض وزير المالية خلال الجلسة الوضع المالي للصندوق البلدي المستقل، مشيراً إلى وجود عجز يقدّر بنحو 400 مليون دولار، تُستخدم غالبيتها لتغطية نفقات شركات النظافة في بيروت الكبرى ومناطق جبل لبنان. وتم توزيع جداول بأسماء البلديات المستفيدة على أعضاء اللجنة تمهيداً لجلسة متابعة مقبلة.

وأشار النائب الصمد إلى أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون لتأمين موارد إضافية للبلديات من خلال رسوم جديدة تتعلق بإدارة النفايات، إضافة إلى عائدات منتظرة من الهاتف الثابت والخليوي، ستُدرس قيمتها ليتم توزيعها قريباً على البلديات المنتخبة حديثاً.

أما في ما خص البند الثاني، فتناول ملف وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع، حيث ناقشت اللجنة مضمون المذكرة الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الداعية إلى وقف العمل بهذه الوثائق.

وفي هذا السياق، قال الصمد إن هذه الوثائق "بدعة لا تستند إلى أي أساس قانوني، وترسخت بمرور الزمن بشكل يتعارض مع مبدأ سيادة القانون والحقوق الفردية"، مذكّراً بقرار مجلس الوزراء عام 2014 القاضي بإلغاء هذه الممارسة، وبالتعميم الصادر عن مدعي عام التمييز آنذاك.

وحذّر الصمد من استمرار بعض الأجهزة الأمنية في تجاهل قرارات السلطات الدستورية، ما يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق المواطنين وتهديداً لتحول الدولة إلى "دولة أمنية".

وختم بالتأكيد على دعم اللجنة الكامل لمذكرة رئيس الحكومة، مجدداً الثقة بالمؤسسة العسكرية ومشدداً على دورها في حماية الأمن ضمن إطار احترام القانون وحقوق الإنسان.
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الفنلندية: سنزود أوكرانيا بالذخيرة من خلال استخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة
lebanon 24
17/06/2025 20:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24
مصلحة المهن القانونية في "القوات": نثمن قرار إلغاء وثائق الاتصال والعبرة بمتابعة التنفيذ
lebanon 24
17/06/2025 20:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد المسيح: نؤيّد قرار سلام بإلغاء وثائق الاتصال
lebanon 24
17/06/2025 20:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24
رتفاع طفيف في عائدات سندات منطقة اليورو
lebanon 24
17/06/2025 20:33:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:38 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:50 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:53 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:10 | 2025-06-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:30 | 2025-06-17
13:08 | 2025-06-17
12:47 | 2025-06-17
12:00 | 2025-06-17
11:55 | 2025-06-17
11:54 | 2025-06-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24