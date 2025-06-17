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لبنان

"التقدمي": لتعزيز إجراءات الأمن والسلامة العامة في كافة نقاط العبور في لبنان

Lebanon 24
17-06-2025 | 10:32
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صدر عن الحزب التقدمي الإشتراكي، البيان التالي:
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ينوّه الحزب التقدمي الإشتراكي بالخطوة المتقدمة التي اتّخذها معالي وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، بتركيب أجهزة كشف متطورة (سكانر) في مطار رفيق الحريري الدولي، ما يزيد من فعالية الأمن بالنسبة للمسافرين القادمين والمغادرين على السواء، ويعزّز إجراءات السلامة العامة في هذا المرفق الحيوي.


إنّ الحزب الذي يثمّن هذه الخطوة، يؤكّد على أهمية تعزيز إجراءات الأمن والسلامة العامة في كافة نقاط العبور في لبنان لمكافحة التهريب على مختلف أنواعه، ويعزّز من واردات الدولة ويؤكّد سلطتها وسيادتها على المرافق العامة.
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