"التقدمي": لتعزيز إجراءات الأمن والسلامة العامة في كافة نقاط العبور في لبنان

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صدر عن الإشتراكي، البيان التالي:ينوّه الحزب التقدمي الإشتراكي بالخطوة المتقدمة التي اتّخذها معالي وزير الأشغال العامة والنقل، ، بتركيب أجهزة كشف متطورة (سكانر) في ، ما يزيد من فعالية الأمن بالنسبة للمسافرين القادمين والمغادرين على السواء، ويعزّز إجراءات السلامة العامة في هذا المرفق الحيوي.إنّ الحزب الذي يثمّن هذه الخطوة، يؤكّد على أهمية تعزيز إجراءات الأمن والسلامة العامة في كافة نقاط العبور في لمكافحة التهريب على مختلف أنواعه، ويعزّز من واردات الدولة ويؤكّد سلطتها وسيادتها على المرافق العامة.