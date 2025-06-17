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لبنان

كتاب من وزير المالية الى الداخلية.. ماذا تضمن؟

Lebanon 24
17-06-2025 | 13:08
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وجّه وزير المالية ياسين جابر كتاباً الى وزارة الداخلية والبلديات يتعلق بتوزيع مستحقات البلديات من الهاتف الخليوي عن العام 2023 وذلك استناداً الى المرسوم 2340 تاريخ 30/11/2015 – تحويلات وزارة الاتصالات عبر مصرف لبنان تمنى فيه عليها:
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أولاً : اقتطاع نسبة 1% مبلغ /22.697.870.000/ ل.ل لصالح القرى التي ليس فيها بلديات على أن تتم في عملية التوزيع مراعاة المرسوم رقم 2340/2015  المذكور اعلاه (بموجب قرار مشترك بين وزيري المالية والداخلية)

ثانياً: العمل على إعطاء الأمر المجرى الاداري اللازم (لجهة اعداد جداول التوزيع ضمن مشروع قرار مشترك وفقاً للمرسوم اعلاه) تمهيداً لتوزيع مبلغ /2.247.089.216.000/ ل.ل على البلديات واتحادات البلديات.

وجاء في حيثيات الكتاب (وحيث انه تم سابقاً توزيع مستحقات البلديات من الهاتف الخليوي لغاية العام 2022،

وبما ان المبالغ المحولة من قبل وزارة الاتصالات الى حساب الخزينة في مصرف لبنان والتي تمثل حصة الرسم البلدي على اتصالات الهاتف الخليوي المحصلة خلال العام 2023 بلغت /2.269.787.087.000/ ل.ل

وبما أنه تم اقتطاع نسبة 1% تقريباً لصالح القرى التي ليس فيها بلديات عن الفترات السابقة التي سبق وتم توزيع عائداتها للبلديات والاتحادات".
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