كتاب من وزير المالية الى الداخلية.. ماذا تضمن؟

Advertisement

وجّه كتاباً الى والبلديات يتعلق بتوزيع مستحقات البلديات من الهاتف الخليوي عن العام 2023 وذلك استناداً الى المرسوم 2340 تاريخ 30/11/2015 – تحويلات عبر تمنى فيه عليها:أولاً : اقتطاع نسبة 1% مبلغ /22.697.870.000/ ل.ل لصالح القرى التي ليس فيها بلديات على أن تتم في عملية التوزيع مراعاة المرسوم رقم 2340/2015 المذكور اعلاه (بموجب قرار مشترك بين وزيري المالية والداخلية)ثانياً: العمل على إعطاء الأمر المجرى الاداري اللازم (لجهة اعداد جداول التوزيع ضمن مشروع قرار مشترك وفقاً للمرسوم اعلاه) تمهيداً لتوزيع مبلغ /2.247.089.216.000/ ل.ل على البلديات واتحادات البلديات.وجاء في حيثيات الكتاب (وحيث انه تم سابقاً توزيع مستحقات البلديات من الهاتف الخليوي لغاية العام 2022،وبما ان المبالغ المحولة من قبل وزارة الاتصالات الى حساب الخزينة في مصرف والتي تمثل حصة الرسم البلدي على اتصالات الهاتف الخليوي المحصلة خلال العام 2023 بلغت /2.269.787.087.000/ ل.لوبما أنه تم اقتطاع نسبة 1% تقريباً لصالح القرى التي ليس فيها بلديات عن الفترات السابقة التي سبق وتم توزيع عائداتها للبلديات والاتحادات".