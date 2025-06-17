البعريني: عزمنا السير في مسيرة الانماء يدا بيد

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أقام عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب مأدبة غداء حضرها رؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات، لمناسبة انتخاب بلديات جرد المحامي البعريني ونائبه .رئيس بلدية سمير منصور في كلمته: "يُعد منصّة مهمة لتبادل الخبرات وتوحيد الجهود بين رؤساء البلديات. التحديات التي تنتظرنا كثيرة فلنحوّلها إلى فرص للابداع، فالمرحلة التي نمر بها تتطلّب منّا ان نكون أكثر مرونة، فلنستثمر كل امكانياتنا لمواجهة التحديات. علينا الاستمرار في التنسيق مع بعضنا البعض لتحقيق مستقبل أفضل لقرانا وبلداتنا."وشكر رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع المحامي محمد البعريني الجميع على الثقة وقال: "نحن نعلم التحديات التي يواجهها جرد القيطع والخدمات التي بجب أن تقدّم لمناطقنا وأهلنا. سنسعى جاهدين لخلق فرص للاتحاد وتنشيطه أكثر من السابق فمناطقنا منكوبة وتحتاج الكثير من تظافر الجهود والعمل".أكد النّائب البعريني أن "المنافسة حق بل هي صورة صحيّة عن مناطقتنا. وكما كانت المنافسة في البلديات شريفة كذلك انسحبت على الاتحاد الذي ارتأينا نحن وأهالي مشمش أن تكون رئاسته بالمداورة، لأن زمن الاحتكار قد ولّى وأصبحنا في زمن الانفتاح والتعاطي الإيجابي والمحبة، يدنا ممدودة لكل من هو قادر على العطاء في سبيل المنطقة، لا سيّما أنّنا نعاني الظلم والحرمان منذ زمن بعيد، وقد عزمنا السير في مسيرة الانماء يدًا بيد مع كل شخص يبادر بإيجابيّة تجاه أهلنا وناسنا. يدنا ممدودة للخير دائمًا وآمل أن نجتمع على الود والمحبّة بشكل دائم من أجل مصلحة منطقتنا". (الوكالة الوطنية)