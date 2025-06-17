بالصورة.. شاحنة تتسبب بانقطاع التيار الكهربائي في بلدة بقاعية

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تسبّبت شاحنة محمّلة بالعلف، ، اصطدمت بعامود كهرباء قبل تقاطع ساحة علي النهري – ، خلل في الكهربائي وانقطاعه عن عدد من منازل الحيّ.وناشد الأهالي شركة التدخّل السريع لإصلاح العطل وإعادة التغذية الكهربائية .