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لبنان

بالصورة.. شاحنة تتسبب بانقطاع التيار الكهربائي في بلدة بقاعية

Lebanon 24
17-06-2025 | 14:16
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تسبّبت شاحنة محمّلة بالعلف، صباح اليوم، اصطدمت بعامود كهرباء قبل تقاطع ساحة علي النهري – الناصرية، خلل في التيار الكهربائي وانقطاعه عن عدد من منازل الحيّ.
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وناشد الأهالي شركة كهرباء زحلة التدخّل السريع لإصلاح العطل وإعادة التغذية الكهربائية في أسرع وقت ممكن

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