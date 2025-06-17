طلاب لبنان في إيران يصرخون: وكأننا لسنا لبنانيين

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وأفاد عدد من هؤلاء الطلاب أنهم اضطروا الى تدبير أمورهم بأنفسهم، حيث تمكن بعضهم من تأمين رحلات جوية على نفقتهم الخاصة من إيران إلى ، ومنها إلى ، فيما لا يزال البعض الآخر عالقًا في إيران بانتظار أي مبادرة رسمية تساعدهم على الخروج الآمن.وقال أحد الطلاب ل"لبنان٢٤": لم يسأل عنا أحد، ولم يتواصل معنا أي مسؤول. اضطررنا إلى تأمين السفر بجهودنا الشخصية، رغم ما نواجهه من خطر وصعوبات، فقط لنعود إلى وطننا سالمين. ما جرى معنا أمر مستفز ومؤلم، وكأننا لسنا لبنانيين".وطالب الطلاب الدولة بتحمّل مسؤولياتها تجاههم، داعين إلى تحرك عاجل لإنقاذهم قبل فوات الأوان.