"تراجع المرشحين"...الاولوية لهذا الملف

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أفادت مصادر متابعة أن عدداً كبيراً من المرشحين الذين كانوا يعوّلون على انتهاء كمحطة انطلاق جدّية للتحضير للانتخابات النيابية المقبلة، قرروا تجميد حراكهم السياسي في ظل المتسارعة.وبحسب المعلومات، فإن هؤلاء المرشحين، الذين كانوا قد بدأوا تحضيراتهم، وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد فرضته الحرب بين وإيران، وما تحمله من مخاطر أمنية واقتصادية وسياسية على الداخل اللبناني.وقد عبّر عدد منهم عن قناعتهم بأن الأولوية اليوم لم تعد للاستحقاقات ، بل لكيفية تجنّب انعكاسات الصراع الإقليمي على ، خصوصاً في ظل حالة الترقب التي يعيشها وتجمّد العمل المؤسساتي. ويُتوقع أن تبقى الحركة السياسية معلّقة بانتظار ما ستؤول إليه التطورات في المنطقة.