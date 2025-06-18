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لبنان
"تراجع المرشحين"...الاولوية لهذا الملف
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
18-06-2025
|
01:15
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أفادت مصادر متابعة أن عدداً كبيراً من المرشحين الذين كانوا يعوّلون على انتهاء
الانتخابات البلدية
كمحطة انطلاق جدّية للتحضير للانتخابات النيابية المقبلة، قرروا تجميد حراكهم السياسي في ظل
التطورات الإقليمية
المتسارعة.
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وبحسب المعلومات، فإن هؤلاء المرشحين، الذين كانوا قد بدأوا تحضيراتهم، وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد فرضته الحرب بين
إسرائيل
وإيران، وما تحمله من مخاطر أمنية واقتصادية وسياسية على الداخل اللبناني.
وقد عبّر عدد منهم عن قناعتهم بأن الأولوية اليوم لم تعد للاستحقاقات
الانتخابية
، بل لكيفية تجنّب انعكاسات الصراع الإقليمي على
لبنان
، خصوصاً في ظل حالة الترقب التي يعيشها
الشارع اللبناني
وتجمّد العمل المؤسساتي. ويُتوقع أن تبقى الحركة السياسية معلّقة بانتظار ما ستؤول إليه التطورات في المنطقة.
المصدر:
لبنان 24
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