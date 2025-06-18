Advertisement

لبنان

نائب "تغييري" في أزمة

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
18-06-2025 | 01:45
A-
A+
Doc-P-1377990-638858322516807185.jpg
Doc-P-1377990-638858322516807185.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يواجه أحد نواب التغيير أزمة سياسية متفاقمة في منطقته، على خلفية حراك شعبي جدي بدأ يتبلور في أوساط ناخبيه، في ظل تراجع حضوره الشعبي وتزايد الانتقادات لأدائه خلال السنوات الماضية.
وتشير معلومات إلى أن القوى السياسية الأساسية في دائرته الانتخابية قد بدأت فعلياً بالتحضير لمعركة إسقاطه في الانتخابات النيابية المقبلة، حيث يبدو أن قراراً غير معلن قد اتُخذ بالتنسيق بين أكثر من جهة حزبية تقليدية لهزيمته وإعادة ترتيب التوازنات السياسية في المنطقة.
Advertisement
وبحسب مصادر متابعة، فإن بعض الناشطين السابقين في حملته الانتخابية انضموا إلى صفوف الحراك المعارض له، معتبرين أن النائب المعني لم ينجح في ترجمة الشعارات التغييرية إلى خطوات عملية، بل اكتفى بالمواقف الإعلامية من دون بناء قاعدة تنظيمية فعالة.
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
أزمة داخل "قوى التغيير": الخلافات تُطيح بآمال الانتخابات البلدية
lebanon 24
18/06/2025 13:10:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تأجيل مجلس الوزراء الى الاثنين وعون يريد تغييراً شاملاً لنواب "الحاكم"
lebanon 24
18/06/2025 13:10:22 Lebanon 24 Lebanon 24
اعتصام مرتقب.. نواب "التغيير" يواجهون برّي
lebanon 24
18/06/2025 13:10:22 Lebanon 24 Lebanon 24
نواب التغيير يحذّرون من "تشريع خلف الأبواب المغلقة" في قانون الإصلاح المصرفي
lebanon 24
18/06/2025 13:10:22 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-06-18
06:03 | 2025-06-18
05:56 | 2025-06-18
05:53 | 2025-06-18
05:46 | 2025-06-18
05:38 | 2025-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24