Advertisement

لبنان

معركة طويلة في المنطقة..

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
18-06-2025 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1378038-638858371795317643.jpg
Doc-P-1378038-638858371795317643.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
في تطور خطير ومتسارع، بلغ التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل مستوىً غير مسبوق، يتجاوز إطار المواجهات التقليدية والردود المحسوبة. فالساعات الأخيرة حملت مؤشرات واضحة على أن إيران باتت توازن بين توجيه ضربات مؤلمة لإسرائيل وبين تقنين استخدام صواريخها بعناية، في ما يبدو أنه استعداد لمعركة أطول وأوسع قد تشمل مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة الاميركية.
Advertisement

مصادر مطلعة على التفكير الاستراتيجي الإيراني تشير إلى أن طهران بدأت تُدخل في حساباتها احتمال التورط في صراع طويل الأمد مع واشنطن، خصوصًا مع تزايد التهديدات الأميركية والتصريحات التي تؤكد اتجاه الولايات المتحدة لاستهداف ايران. وفي هذا السياق، يبدو أن إيران لم تعد ترى المعركة محصورة بالجبهة الإسرائيلية فقط، بل باتت تضع القواعد الأميركية المنتشرة في المنطقة ضمن بنك أهدافها المحتمل.

هذه المعطيات تعكس تحوّلًا كبيرًا في طبيعة المواجهة، من حرب رسائل إلى حرب استنزاف طويلة. فإيران تدرك أن أي تدخل أميركي عسكري مباشر سيغير قواعد الاشتباك بالكامل، ما يستدعي منها إعادة توزيع مواردها الصاروخية على جبهات متعددة، وعدم استنزافها بشكل مبكر في المعركة مع إسرائيل فقط.

في المقابل، تبدو المطالب الأميركية تجاه إيران شديدة التعقيد والارتفاع، لا سيما في ما يتعلق ببرنامجها النووي، ونفوذها الإقليمي، ودورها في دعم حلفائها. وهي مطالب تعتبرها طهران تعجيزية ولا يمكن القبول بها من دون التفريط بمكاسب استراتيجية راكمتها طيلة السنوات الماضية.

كل هذه المؤشرات تدل على أن المنطقة تتجه نحو صراع طويل نسبياً، لن تُحسم فصوله بسرعة، خاصة في ظل تمسك كل طرف بخطوطه الحمر، وغياب أي أفق لحل سياسي قريب. معركة قد تتجاوز إسرائيل وتطال كامل البنية الأمنية والعسكرية الأميركية في الشرق الأوسط، وهو ما يجعل المرحلة المقبلة شديدة الحساسية والتعقيد.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
بعد معركة طويلة... تايلور سويفت تستعيد حقوق ألبوماتها
lebanon 24
18/06/2025 13:10:48 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر حزين جداً.. وفاة إعلامية عن 52 عاما بعد معركة طويلة مع السرطان (صورة)
lebanon 24
18/06/2025 13:10:48 Lebanon 24 Lebanon 24
برنامج الغذاء العالمي: قدمنا مساعدات لأكثر من 335 ألف شخص بمنطقة طويلة شمال دارفور
lebanon 24
18/06/2025 13:10:48 Lebanon 24 Lebanon 24
السنيورة: المعركة الانتخابية في صيدا هي معركة إنمائية وتمثل عملية استنهاض للمدينة
lebanon 24
18/06/2025 13:10:48 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

عربي-دولي

مقالات لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:00 | 2025-06-18
06:03 | 2025-06-18
05:56 | 2025-06-18
05:53 | 2025-06-18
05:46 | 2025-06-18
05:38 | 2025-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24