رئيس بلدية بيروت يتحدث عن "الاهتمام الفرنسي" بمساعدة البلدية

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الاهتمام الفرنسي وبخاصة ، يعكس اهتماما واستعداداً فرنسيا وضمان الاستمرار لمساعدة بلدية ، وذلك تماشيا مع رغبة وإصرار بلدية بيروت ومجلسها البلدي للحفاظ على متانة العلاقة الودية والمساهمة في جعل البلدية منتجة على مستوى العاصمة ولسنوات عدة".