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لبنان
رئيس بلدية بيروت يتحدث عن "الاهتمام الفرنسي" بمساعدة البلدية
Lebanon 24
18-06-2025
|
03:40
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كتب رئيس
بلدية بيروت
ابراهيم زيدان
على منصة "إكس":
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الاهتمام الفرنسي وبخاصة
سعادة
السفير الفرنسي
هيرفيه ماغرو
، يعكس اهتماما واستعداداً فرنسيا وضمان الاستمرار لمساعدة بلدية
بيروت
، وذلك تماشيا مع رغبة وإصرار بلدية بيروت ومجلسها البلدي للحفاظ على متانة العلاقة الودية والمساهمة في جعل البلدية منتجة على مستوى العاصمة ولسنوات عدة".
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