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لبنان

رئيس بلدية بيروت يتحدث عن "الاهتمام الفرنسي" بمساعدة البلدية

Lebanon 24
18-06-2025 | 03:40
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كتب رئيس بلدية بيروت ابراهيم زيدان على منصة "إكس":
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الاهتمام الفرنسي وبخاصة سعادة السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو، يعكس اهتماما واستعداداً فرنسيا وضمان الاستمرار لمساعدة بلدية بيروت، وذلك تماشيا مع رغبة وإصرار بلدية بيروت ومجلسها البلدي للحفاظ على متانة العلاقة الودية والمساهمة في جعل البلدية منتجة على مستوى العاصمة ولسنوات عدة".
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