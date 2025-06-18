"التقدمي" يشيد بدور رسامني في تعزيز الأمن وضبط الحدود ومكافحة التهريب

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أشاد الإشتراكي في بيان، بـ "الجهود التي يبذلها وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني لتعزيز الأمن وضبط الحدود ومنع التهريب في المرافق العامة التابعة لوزارة الأشغال، وتحديداً في مرفأي وبيروت ومطار . وقد أشارت الوزارة في بيان أنه "في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز الامن والضبط الجمركي ومكافحة التهريب، أقرّ تركيب وتشغيل ماسحات ضوئية (Scanners) لمعاينة ومراقبة الحاويات في مرفأي وطرابلس، بناءً على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل، فايز رسامني، ما يُشكل تحولًا مهمًا نحو مزيد من الشفافية والفعالية في حركة الاستيراد والتصدير".أضاف البيان: "يُعد هذا القرار محوريًا في ضوء التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه ، حيث سيُسهم تشغيل الماسحات الضوئية في تحصين أمن المرفأين وزيادة إيرادات الدولة، ما يرسي ثقة عالمية بهما ويساهم في إعادة تأهيلهما كمركزين رئيسين في شرق ، ويسمح بتوسعتهما ويشجع ويزيد من أنشطة التصدير والاستيراد من لبنان وبخاصة إلى الشقيقة ومنها. كما أن هذا الاجراء يتيح الرقابة الفورية الالكترونية الذكية على الحاويات ويساهم مباشرة في ضبط الثغرات الأمنية وتعزيز إجراءات السلامة العامة ومنع دخول المتفجرات والمواد الخطرة والمشعة فضلاً عن الحدّ من التهرب الجمركي وزيادة قدرة تحصيل إيرادات الخزينة العامة. كما يساهم هذا النظام في تحقيق الدقة في الإحصاء والتحصيل الضريبي لصالح وتعزيز تصنيف المرفأين وفقاً لمعايير المنظمة البحرية الدولية، ومدوّنة الأمن البحري الدولي".