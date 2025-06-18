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لبنان

عبدالله عن دخول لبنان في الصراع الإيراني-الإسرائيلي: سيكون انتحارًا

Lebanon 24
18-06-2025 | 03:54
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شدد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله في حديث الى "صوت كل لبنان" على "أهمية الإجماع اللبناني على تحييد البلاد عن  الحرب الاسرائيلية - الايرانية سواء اختلفت المواقف الشعبية بين من يتعاطف مع إيران أو يعارضها،  فالمهم هو الموقف الرسمي من رئيس الجمهورية والحكومة الذي يركّز على حماية الاستقرار الداخلي ووحدة الصف وصون الحدود وتخفيف تداعيات أي حرب مقبلة قد تُفرض على المنطقة". 
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ورأى عبدالله أن "الدخول في هذا الصراع سيكون انتحارًا للبنان ولذلك المطلوب تعزيز المناعة الوطنية والتماسك الداخلي".


وأضاف: "نحن نؤيد الموقف العربي العام الذي يدين الحرب ويتعاطف مع الشعب الإيراني ويدعو لوقف إطلاق النار أي استهداف للمراكز النووية الإيرانية قد يؤدي إلى تسرّب إشعاعي يهدد المنطقة بأكملها إيران سعت لتكون قوة إقليمية كبرى وقد أثّر ذلك سلبًا على دول كثيرة بينها لبنان ولكن في الوقت ذاته تحوّلها إلى شرطي للمنطقة لا يخلو من المخاطر".
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