عبدالله عن دخول لبنان في الصراع الإيراني-الإسرائيلي: سيكون انتحارًا

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شدد عضو كتلة "اللقاء " النائب في حديث الى "صوت كل " على "أهمية الإجماع تحييد البلاد عن الحرب الاسرائيلية - الايرانية سواء اختلفت المواقف الشعبية بين من يتعاطف مع أو يعارضها، فالمهم هو الموقف الرسمي من رئيس الجمهورية والحكومة الذي يركّز على حماية الاستقرار الداخلي ووحدة الصف وصون الحدود وتخفيف تداعيات أي حرب مقبلة قد تُفرض على المنطقة".ورأى عبدالله أن "الدخول في هذا الصراع سيكون انتحارًا للبنان ولذلك المطلوب تعزيز المناعة الوطنية والتماسك الداخلي".وأضاف: "نحن نؤيد الموقف العربي العام الذي يدين الحرب ويتعاطف مع الشعب ويدعو لوقف إطلاق النار أي استهداف للمراكز النووية قد يؤدي إلى تسرّب إشعاعي يهدد المنطقة بأكملها إيران سعت لتكون قوة إقليمية كبرى وقد أثّر ذلك سلبًا على دول كثيرة بينها لبنان ولكن في الوقت ذاته تحوّلها إلى شرطي للمنطقة لا يخلو من المخاطر".