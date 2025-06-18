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لبنان

داخل لبنان.. ماذا فعل الجيش الإسرائيليّ؟ (صورة)

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
18-06-2025 | 04:45
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عُلم أنَّ الجيش الإسرائيليّ عزز موقعه في تلة الحمامص - جنوب لبنان من خلال القيام بعمليات تجريف وتوسيع بواسطة جرافات كبيرة، ناهيك عن وضع رادارات وكاميرات ترصدُ الداخل اللبناني لاسيما المناطق المحاذية له.
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وتعدُّ هذه التلة (الحمامص) واحدة من إحدى النقاط الـ5 التي يُواصل العدوّ الإسرائيلي احتلالها داخل الأراضي اللبنانية والتي لم ينسحب منها إبان وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل يوم 27 تشرين الثاني 2024 بعد حربٍ دامت لأشهر.
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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