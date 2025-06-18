داخل لبنان.. ماذا فعل الجيش الإسرائيليّ؟ (صورة)

عُلم أنَّ الجيش الإسرائيليّ عزز موقعه في تلة الحمامص - من خلال القيام بعمليات تجريف وتوسيع بواسطة جرافات كبيرة، ناهيك عن وضع رادارات وكاميرات ترصدُ الداخل اللبناني لاسيما المناطق المحاذية له.

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وتعدُّ هذه التلة (الحمامص) واحدة من إحدى النقاط الـ5 التي يُواصل العدوّ احتلالها داخل الأراضي والتي لم ينسحب منها إبان وقف إطلاق النار بين وإسرائيل يوم 27 تشرين الثاني 2024 بعد حربٍ دامت لأشهر.