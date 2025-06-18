قبلان: لبنان معني بتأمين شراكات قوية لحماية الشرق الأوسط من وحشية واشنطن وتل أبيب

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صدر عن المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيان اكد فيه انه"يوماً بعد يوم يثبت للعالم أنّ أساس وتل أبيب والإتحاد يقوم على سياسات الخراب الدولي، وأن مشاريع الحروب والغزو والإبادة الإقتصادية والإختطاف السياسي ضرورة تكوينية بالعقل والإسرائيلي للسيطرة والنهب أو الخراب الإقليمي والدولي".وقال:"هذا يفترض ببلاد الشرق أخذ مواقف جَماعية كبيرة وتأمين سياسات قوة لقلب الموازين الدولية أو الإقليمية"، لافتا الى ان" مثل بقية والإسلامية معني بتأمين شراكات قوية لحماية من وحشية واشنطن وتل أبيب".واكد ان"التضامن اللبناني هنا مركزه القوة الوطنية، والجهات الرسمية معنية بحماية الأمن المجتمعي من حيتان الإرتزاق السياسي والإعلامي".واعتبر ان "الموساد الإعلامي في لبنان كارثة وطنية، وأي خطأ بهذا المجال يزيد من ضغط الأزمات الهيكلية التي تطال الجغرافيا الوطنية للبنان"، كما اعتبر لن" وسط أزمات الشرق الأوسط تمثّل مركز الإستقلال الإقليمي، وأي نتيجة قوية تخرج بها إيران بوجه والأطلسي ستزيد من استقلالية الشرق الأوسط".واشار قبلان الى ان "الخطر الهائل يكمن بالنخب الضعيفة التي تتحكم بأنظمة الشرق الأوسط والإختراق الهائل للإعلام والتعليم والثقافة بهدف تغيير ثقافة الشعوب وتمزيقها، كل هذا فضلاً عن تحكّم واشنطن بالأنظمة والجيوش والأجهزة الأمنية الإقليمية كأساس للعبة النهب والسيطرة أو والخراب".ورأى ان "الحل يكمن بنمطية فكرية توعوية جديدة وبتأمين شراكات اقتصادية وسياسية تجمع الدول العربية والإسلامية مع المراكز القوية بالشرق للخلاص الإستراتيجي من هيمنة واشنطن وتل أبيب وبروكسل".وختم مشيرا الى ان"الإنتصار الوطني والإقليمي تختصره معركة الإرادة الوظيفية وسياسات الكتل، ومن يتوكل ويعمل ضمن كتلة شرقية ويتغلّب على الخوف ينتصر".