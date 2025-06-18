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لبنان

قبلان: لبنان معني بتأمين شراكات قوية لحماية الشرق الأوسط من وحشية واشنطن وتل أبيب

Lebanon 24
18-06-2025 | 04:27
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صدر عن  المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان بيان اكد فيه انه"يوماً بعد يوم يثبت للعالم أنّ أساس واشنطن وتل أبيب والإتحاد الأوروبي يقوم على سياسات الخراب الدولي، وأن مشاريع الحروب والغزو والإبادة الإقتصادية والإختطاف السياسي ضرورة تكوينية بالعقل الغربي والإسرائيلي للسيطرة والنهب أو الخراب الإقليمي والدولي".
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وقال:"هذا يفترض ببلاد الشرق أخذ مواقف جَماعية كبيرة وتأمين سياسات قوة لقلب الموازين الدولية أو الإقليمية"،  لافتا الى ان"لبنان مثل بقية الدول العربية والإسلامية معني بتأمين شراكات قوية لحماية الشرق الأوسط من وحشية واشنطن وتل أبيب".

واكد ان"التضامن اللبناني هنا مركزه القوة الوطنية، والجهات الرسمية معنية  بحماية الأمن المجتمعي من حيتان الإرتزاق السياسي والإعلامي".

 واعتبر ان "الموساد الإعلامي في لبنان كارثة وطنية، وأي خطأ بهذا المجال يزيد من ضغط الأزمات الهيكلية التي تطال الجغرافيا الوطنية للبنان"،  كما اعتبر لن"إيران وسط أزمات الشرق الأوسط تمثّل مركز الإستقلال الإقليمي، وأي نتيجة قوية تخرج بها إيران بوجه إسرائيل والأطلسي ستزيد من استقلالية الشرق الأوسط".

واشار قبلان الى ان "الخطر الهائل يكمن بالنخب الضعيفة التي تتحكم بأنظمة الشرق الأوسط والإختراق الهائل للإعلام والتعليم والثقافة بهدف تغيير ثقافة الشعوب وتمزيقها، كل هذا فضلاً عن تحكّم واشنطن بالأنظمة والجيوش والأجهزة الأمنية الإقليمية كأساس للعبة النهب والسيطرة أو الكوارث والخراب".

ورأى ان "الحل  يكمن بنمطية فكرية توعوية جديدة وبتأمين شراكات اقتصادية وسياسية تجمع الدول العربية والإسلامية مع المراكز القوية بالشرق للخلاص الإستراتيجي من هيمنة واشنطن وتل أبيب وبروكسل".
 

وختم مشيرا الى ان"الإنتصار الوطني والإقليمي تختصره معركة الإرادة الوظيفية وسياسات الكتل، ومن يتوكل على الله ويعمل ضمن كتلة شرقية ويتغلّب على الخوف ينتصر".
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