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لبنان

الاتحاد الوطني لنقابات العمال زار النائب قعقور

Lebanon 24
18-06-2025 | 05:35
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زار رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان (FENASOL) كاسترو عبد الله، النائبة حليمة قعقور، في إطار جولته على الهيئات النيابية والسياسية والنقابية، حيث جرى بحث  في عدد من الملفات والقضايا الأساسية التي تمسّ حقوق ومصالح العمال وذوي الدخل المحدود.
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وشمل اللقاء" نقاشاً حول قضايا الضمان الاجتماعي، الأجور، التقديمات الاجتماعية، المستأجرين، ومجالس العمل التحكيمية، إلى جانب ضرورة تعديل التشريعات والقوانين اللبنانية بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ومعايير العمل اللائق"، وفق ما أكده بيان صادر عن الاتحاد.

كما تناول اللقاء "موضوع تعويض العمال المتضررين من العدوان الإسرائيلي الأخير، خصوصاً العاملين في الاقتصاد غير المنظم، والقطاع الزراعي، والمياومين، وعمال البناء..

وتم تخصيص جانب من اللقاء لمناقشة قانون الإيجارات السكنية وغير السكنية، لا سيما وأن النائبة قعقور عضو في لجنة الإدارة والعدل النيابية، إلى جانب ملفات ضمان المتعاقدين ومجالس العمل التحكيمية".


وقد أبدت النائبة قعقور تفهماً كاملاً لهذه القضايا، وأكدت تجاوبها معها، وتم الاتفاق على استمرار التنسيق والعمل المشترك من أجل تحقيق نتائج ملموسة تصبّ في مصلحة الطبقة العاملة والفئات المهمّشة، وفق البيان.
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