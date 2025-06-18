الاتحاد الوطني لنقابات العمال زار النائب قعقور

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زار رئيس والمستخدمين في (FENASOL) ، النائبة ، في إطار جولته على الهيئات النيابية والسياسية والنقابية، حيث جرى بحث في عدد من الملفات والقضايا الأساسية التي تمسّ حقوق ومصالح العمال وذوي الدخل المحدود.وشمل اللقاء" نقاشاً حول قضايا الضمان الاجتماعي، الأجور، التقديمات الاجتماعية، المستأجرين، ومجالس العمل التحكيمية، إلى جانب ضرورة تعديل التشريعات والقوانين بما يتماشى مع ومعايير العمل اللائق"، وفق ما أكده بيان صادر عن الاتحاد.كما تناول اللقاء "موضوع تعويض العمال المتضررين من العدوان الأخير، خصوصاً العاملين في الاقتصاد غير المنظم، والقطاع الزراعي، والمياومين، وعمال البناء..وتم تخصيص جانب من اللقاء لمناقشة السكنية وغير السكنية، لا سيما وأن النائبة قعقور عضو في والعدل النيابية، إلى جانب ملفات ضمان المتعاقدين ومجالس العمل التحكيمية".وقد أبدت النائبة قعقور تفهماً كاملاً لهذه ، وأكدت تجاوبها معها، وتم الاتفاق على استمرار التنسيق والعمل المشترك من أجل تحقيق نتائج ملموسة تصبّ في مصلحة الطبقة العاملة والفئات المهمّشة، وفق البيان.