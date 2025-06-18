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لبنان

عن "الإنترنت السريع"... إليكم ما قاله وزير الإتّصالات

Lebanon 24
18-06-2025 | 05:46
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شدّد وزير الاتّصالات شارل الحاج على أنّ" الظروف اليوم مؤاتية لتحقيق الاستقرار والازدهار"، داعيًا في كلمة ألقاها في حفل تخريج طلّاب الجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) – دفعة عام 2025، إلى "التّكاتف مع الحكم والحكومة التي تريد بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية واحتكار قرار السّلم والحرب، ومكافحة الفساد، وتحرير القضاء، وتنشيط الاقتصاد، وتطبيق القوانين بحزم".
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وأضاف: "بقدر ما تدعمون الحكومة وتساءلونها، ستنالون انتظامًا للحياة العامة، وتؤمّنون المستقبل المنشود"، مشددًا على "أن الديمقراطية لا تقتصر على حكومة تحكم بثقة البرلمان، بل هي أيضًا رأي عام واعٍ ومسؤول يؤدّي واجباته ويطالب بحقوقه".

وأشار الوزير الحاج إلى أن "وزارة الاتّصالات تعمل بالتّعاون مع القطاع الخاص على إيصال الإنترنت السريع إلى أكبر عدد من المشتركين في الأشهر المقبلة"، مؤكدًا أنّ "الحزمة العريضة ضرورية لنمو الاقتصاد".

وأكّد أنّ "هذا اليوم لا يمثل نهاية مسار أكاديمي فحسب، بل هو بداية مغامرة جديدة ومميزة في حياة الخريجين" لافتًا الى أنّ "الشباب اللبناني أثبت قدرته على الصّمود رغم الأزمات الاقتصادية والضغوط السياسية والاجتماعية التي مرّ بها"، معتبرًا أن "قوة الخريجين تكمن في عزيمتهم، وقيمهم العائلية الراسخة، وإصرارهم على النجاح".
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