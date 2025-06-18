طيران الشرق الأوسط: إلغاء الرحلات إلى العراق غداً

صدر عن البيان التالي:

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نظراً لإستمرار إغلاق المجال الجوي ، تعلن شركة طيران شرق الأوسط - خطوط الجوية عن إلغاء رحلاتها إلى (بغداد و إربيل والنجف) ليوم الخميس 19 حزيران 2025 وفق الجدول التالي: