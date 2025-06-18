المفتي دريان استقبل مراد ولقاء "سيدة الجبل" ورئيس جمعية المقاصد

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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ النائب حسن مراد الذي قدم للمفتي دعوة للمشاركة والمباركة في وضع حجر أساس مجمع الإسلامي وذلك في ٦/٧/٢٠٢٥م في شتورا.لقاء "سيدة الجبل"واستقبل المفتي دريان، وفدا من "لقاء سيدة الجبل" برئاسة الدكتور فارس سعيد، وبعد اللقاء تحدث باسم الوفد عضو اللقاء المحامي أمين محمد بشير، فقال:" تشرفنا بلقاء سماحته وقدمنا له التهنئة برجوعه من الديار المباركة بعد أداء مناسك الحج. وبالطبع في ظل هذه الظروف التي نعيشها في المنطقة كان لا بد من التطرق لوضع في ظل هذه الحرب وعدم جره لا سمح الله للانخراط بأي من هذه المحاور، وبالطبع كذلك كان خوف سماحته على البلد مثلنا جميعا، وشدد على أهمية العيش المشترك الذي يمثله هذا اللقاء والذي يتميز به لبنان، ونحن بكل فخر كلقاء نحمل هذه الهوية ونفتخر بها، ونناشد جميع المرجعيات وغير الدينية للحفاظ عليها".".أضاف:" كذلك تطرقنا لفكرة عقد قمة روحية جامعة، لا سيما في هذا الوقت العصيب على المنطقة وليكون هدف هذه القمة الدعوة إلى حياد لبنان والدعوة إلى للحفاظ على وحدة والحفاظ على أمنه وسلامته".سنوكما استقبل رئيس جمعية "المقاصد الخيرية الإسلامية" في الدكتور فيصل سنو وعضو مجلس أمناء المقاصد ديانا طبارة، وتم التداول في الشؤون التربوية والصحية والاجتماعية والمعيشية.