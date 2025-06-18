Advertisement

لبنان

المفتي دريان استقبل مراد ولقاء "سيدة الجبل" ورئيس جمعية المقاصد

Lebanon 24
18-06-2025 | 06:34
A-
A+
Doc-P-1378174-638858506770835840.jpg
Doc-P-1378174-638858506770835840.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى النائب حسن مراد الذي قدم للمفتي دعوة للمشاركة والمباركة في وضع حجر أساس مجمع البقاع الإسلامي وذلك يوم الأحد في ٦/٧/٢٠٢٥م في شتورا.
Advertisement

لقاء "سيدة الجبل"

واستقبل المفتي دريان، وفدا من "لقاء سيدة الجبل" برئاسة الدكتور فارس سعيد، وبعد اللقاء تحدث باسم الوفد عضو اللقاء المحامي أمين محمد بشير، فقال:" تشرفنا بلقاء سماحته وقدمنا له التهنئة برجوعه من الديار المباركة بعد أداء مناسك الحج. وبالطبع في ظل هذه الظروف التي نعيشها في المنطقة كان لا بد من التطرق لوضع لبنان في ظل هذه الحرب وعدم جره لا سمح الله للانخراط بأي من هذه المحاور، وبالطبع كذلك كان خوف سماحته على البلد مثلنا جميعا، وشدد على أهمية العيش المشترك الذي يمثله هذا اللقاء والذي يتميز به لبنان، ونحن بكل فخر كلقاء نحمل هذه الهوية ونفتخر بها، ونناشد جميع المرجعيات الدينية وغير الدينية للحفاظ عليها".
".أضاف:" كذلك تطرقنا لفكرة عقد قمة روحية جامعة، لا سيما في هذا الوقت العصيب على المنطقة وليكون هدف هذه القمة الدعوة إلى حياد لبنان والدعوة إلى الوحدة الوطنية للحفاظ على وحدة هذا البلد والحفاظ على أمنه وسلامته".

سنو

كما استقبل رئيس جمعية "المقاصد الخيرية الإسلامية" في بيروت الدكتور فيصل سنو وعضو مجلس أمناء المقاصد ديانا طبارة، وتم التداول في الشؤون التربوية والصحية والاجتماعية والمعيشية. 
مواضيع ذات صلة
لقاء "سيدة الجبل" يحذّر: الوقت لا يعمل لصالح لبنان
lebanon 24
18/06/2025 19:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"لقاء سيدة الجبل": لوضع حدّ لأي سلاح غير شرعي
lebanon 24
18/06/2025 19:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
المفتي دريان من ضريح المفتي خالد: مستمرون على العهد والثوابت
lebanon 24
18/06/2025 19:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي زار المفتي دريان.. وهذا ما تم بحثه
lebanon 24
18/06/2025 19:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:09 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2025-06-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:01 | 2025-06-18
12:22 | 2025-06-18
12:08 | 2025-06-18
11:57 | 2025-06-18
11:39 | 2025-06-18
11:36 | 2025-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24