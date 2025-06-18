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لبنان
المفتي دريان استقبل مراد ولقاء "سيدة الجبل" ورئيس جمعية المقاصد
Lebanon 24
18-06-2025
|
06:34
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استقبل مفتي الجمهورية الشيخ
عبد اللطيف
دريان
في دار
الفتوى
النائب حسن مراد الذي قدم للمفتي دعوة للمشاركة والمباركة في وضع حجر أساس مجمع
البقاع
الإسلامي وذلك
يوم الأحد
في ٦/٧/٢٠٢٥م في شتورا.
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لقاء "سيدة الجبل"
واستقبل المفتي دريان، وفدا من "لقاء سيدة الجبل" برئاسة الدكتور فارس سعيد، وبعد اللقاء تحدث باسم الوفد عضو اللقاء المحامي أمين محمد بشير، فقال:" تشرفنا بلقاء سماحته وقدمنا له التهنئة برجوعه من الديار المباركة بعد أداء مناسك الحج. وبالطبع في ظل هذه الظروف التي نعيشها في المنطقة كان لا بد من التطرق لوضع
لبنان
في ظل هذه الحرب وعدم جره لا سمح الله للانخراط بأي من هذه المحاور، وبالطبع كذلك كان خوف سماحته على البلد مثلنا جميعا، وشدد على أهمية العيش المشترك الذي يمثله هذا اللقاء والذي يتميز به لبنان، ونحن بكل فخر كلقاء نحمل هذه الهوية ونفتخر بها، ونناشد جميع المرجعيات
الدينية
وغير الدينية للحفاظ عليها".
".أضاف:" كذلك تطرقنا لفكرة عقد قمة روحية جامعة، لا سيما في هذا الوقت العصيب على المنطقة وليكون هدف هذه القمة الدعوة إلى حياد لبنان والدعوة إلى
الوحدة الوطنية
للحفاظ على وحدة
هذا البلد
والحفاظ على أمنه وسلامته".
سنو
كما استقبل رئيس جمعية "المقاصد الخيرية الإسلامية" في
بيروت
الدكتور فيصل سنو وعضو مجلس أمناء المقاصد ديانا طبارة، وتم التداول في الشؤون التربوية والصحية والاجتماعية والمعيشية.
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