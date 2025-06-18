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لبنان

تعميم جديد من مصرف لبنان.. إليكم ما أعلنه

Lebanon 24
18-06-2025 | 06:36
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أصدر مصرف لبنان، اليوم الأربعاء، تعميماً رفع بموجبه سقف السحوبات الشهرية للتعميم 158 إلى 800 دولار، والتعميم 166 إلى 400 دولار، وذلك اعتباراً من تاريخ 1 تموز 2025.
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