بلدية قرطبا : للمشاركة الكثيفة في استقبال ذخائر القديسة تريزيا

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دعا في برئاسة عائلات البلدة للمشاركة الكثيفة في استقبال ذخائر القديسة تريزيا الطفل القديسة التي ترعى قرطبا وأهلها من خلال مزارها عند مدخل البلدة.وقال مارتينوس في بيان : "إنها مناسبة عزيزة يجب أن نكون بحجمها، ولتخليد ذكرى شفيعة القرطباويين والقرطباويات المقيمين والمغتربين، وهي ذكرى بناء المزار المعبد الذي نحج اليه للتبرك".