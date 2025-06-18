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لبنان

بلدية قرطبا : للمشاركة الكثيفة في استقبال ذخائر القديسة تريزيا

Lebanon 24
18-06-2025 | 06:45
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دعا المجلس البلدي في قرطبا برئاسة فادي مارتينوس عائلات البلدة للمشاركة الكثيفة في استقبال ذخائر القديسة تريزيا الطفل يسوع القديسة التي ترعى قرطبا وأهلها من خلال مزارها عند مدخل البلدة.
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 وقال مارتينوس في بيان : "إنها مناسبة عزيزة يجب أن نكون بحجمها، ولتخليد ذكرى شفيعة القرطباويين والقرطباويات المقيمين والمغتربين، وهي ذكرى بناء المزار المعبد الذي نحج اليه للتبرك".

 
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