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لبنان

بري استقبل لاكروا ولاثارو: لبنان متمسك بالشرعية الدولية من خلال إستمرار قوة "اليونيفل" في الجنوب

Lebanon 24
18-06-2025 | 08:28
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيير لاكروا والوفد المرافق، في حضور قائد قوة اليونيفل العاملة في جنوب لبنان اللواء آرولدو لاثارو ومستشار رئيس المجلس النيابي علي حمدان.
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وتناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان ومهام قوة "اليونيفل" والتمديد لها لولاية جديدة. 

وتوجه الرئيس بري في مستهل اللقاء بالشكر والتقدير للواء لاثارو على "الجهود التي بذلها طيلة توليه مهامه كقائد لقوات الطوارئ الدولية لتنفيذ القرار الأممي 1701، وتعزيز أواصر التعاون والصداقة بين جنود اليونيفيل وأبناء الجنوب" ، متمنيا له التوفيق والنجاح في مهامه الجديدة" .
 
وأكد الرئيس بري "تمسك لبنان بالشرعية الدولية من خلال إستمرار قوة "اليونيفل" العاملة في جنوب لبنان وأهمية دورها في مستقبل لبنان وأمنه وإستقراره وإستقرار المنطقة ، ودور هذه القوة في رعاية إتفاق الإطار المتصل بالحدود البحرية كما إتفاق وقف النار الأخير الذي تواصل اسرائيل خرقه يوميا وتستمر في إحتلالها لأجزاء من الاراضي اللبنانية في الجنوب" .

وشدد الرئيس بري أمام  لاكروا على "أن لبنان متمسك بأن يبادر المجتمع الدولي ومجلس الأمن الى التمديد لهذه القوة لولاية جديدة".
 
واستقبل بري النائب فيصل كرامي وبحث معه في الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.
واستقبل رئيس المجلس وزير الدفاع ميشال منسى، وبحثا في آخر تطورات الأوضاع، لا سيما الامنية منها.
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