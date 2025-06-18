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لبنان

إستهداف منزل في الجنوب بصاروخين

Lebanon 24
18-06-2025 | 07:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت بصاروخين أحد المنازل بين بلدتيّ باريش ومعروب.
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ولم يُفدّ عن وقوع إصابات.
 
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