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لبنان

زكّار: التأمين ضرورة في زمن الأزمات

Lebanon 24
18-06-2025 | 08:02
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قال عضو "لقاء التجدد للوطن" روجيه زكّار "في ظل التطورات المتسارعة في المنطقة، نعتبر أن ما نشهده اليوم هو استمرار للأزمة التي اندلعت قبل أكثر من عامين، والتي أدّت إلى سلسلة من النزاعات الإقليمية المؤسفة، وكان للبنان نصيب كبير من تداعياتها، حيث دفع شعبه ثمناً باهظاً".
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واضاف زكّار في تصريح: "مع  تصاعد الصراع بين إيران وإسرائيل، نأمل أن يبقى لبنان بمنأى عن أي انجرار أو تورط في مغامرات عسكرية جديدة، لأن الشعب اللبناني لم يعد يحتمل المزيد من الأزمات أو الحروب. ونشدد على أهمية أن تمسك الدولة اللبنانية بزمام الأمور، وتؤكد سيادتها على كامل أراضيها، حفاظاً على الاستقرار الداخلي".

وتابع: "في هذا السياق، تبرز اليوم أكثر من أي وقت مضى أهمية التعاقد مع شركات تأمين ووسطاء يتمتعون بالاحترافية والسمعة العالية على المستوى المحلي والدولي. فالكثير من التطورات، ومنها تأثير الأحداث على حركة الطيران، تندرج ضمن المخاطر التي تغطيها بوالص التأمين. ومن شأن هذه التغطيات أن توفر حلولاً فعالة للأفراد، وتساعدهم على تجنّب الخسائر في الوقت والمال".
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