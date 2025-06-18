وزارة الزراعة نظمت ندوة في دير عمار لتعزيز الممارسات الزراعية الجيدة

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نظمت – المركز الزراعي في ، بالتعاون مع مصلحة زراعة ، في إطار للإرشاد الزراعي، ندوة إرشادية في بلدية ، وذلك بدعم من للأمم المتحدة (الفاو) ضمن مشروع "توسيع نطاق تنفيذ مبادرة بلد واحد - منتج واحد ذو أولوية"، تحت عنوان: "الممارسات الزراعية الجيدة لزراعة الحمص وإنتاج البذار في النظام غير الرسمي".وهدفت الندوة إلى رفع مستوى الوعي لدى المزارعين والمزارعات، وتعزيز قدراتهم على تبني أساليب زراعية مستدامة تسهم في تحسين جودة وإنتاجية بذار الحمص، أحد المحاصيل البقولية الاستراتيجية في لبنان.قدّمت الندوة الدكتورة رلى العميل من مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية، التي عرضت "مجموعة من المفاهيم العلمية والعملية حول الزراعة النظيفة، وأساليب اختيار البذار السليم، وتقنيات إدارة الحقول خلال مراحل الزراعة المختلفة، كما تناولت التحديات المرتبطة بإنتاج البذار في النظام غير الرسمي"، وناقشت "سبل إدماج صغار المنتجين في سلاسل القيمة الزراعية لتحقيق استدامة اقتصادية واجتماعية".وتأتي الندوة ضمن سلسلة من النشاطات التي تنفذها وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة " "، في إطار دعم جهود لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الإكتفاء الذاتي في قطاع الحبوب والبقوليات، من خلال النهوض بجودة البذور البلدية، وتشجيع الزراعة المستدامة والتنمية الريفية المتوازنة.