إطلاق نار على سائق "توك توك" في طرابلس

أفادت مندوبة " "، أنّ شخصاً على متن دراجة نارية، أطلق النار على سائق " " بالقرب من السرايا العتيقة في مدينة .

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وأُصيب سائق "التوك توك" بطلقين ناريين في قدميه، ونُقِلَ إلى المستشفى.