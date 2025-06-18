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لبنان

إطلاق نار على سائق "توك توك" في طرابلس

Lebanon 24
18-06-2025 | 09:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شخصاً على متن دراجة نارية، أطلق النار على سائق "توك توك" بالقرب من السرايا العتيقة في مدينة طرابلس.
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وأُصيب سائق "التوك توك" بطلقين ناريين في قدميه، ونُقِلَ إلى المستشفى.
 
 
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