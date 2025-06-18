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لبنان

شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية: فرض ضريبة مرتفعة على المازوت سيرفع قيمة فواتير المشتركين

Lebanon 24
18-06-2025 | 10:32
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نبهت شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية التابعة لإمتياز كهرباء جبيل في بيان، الى أن "فرض ضريبة مرتفعة من قبل مجلس الوزراء على مادة المازوت بالتوازي مع ارتفاع سعره عالميا، سيرفع حكما فواتير المشتركين".
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وجاء في بيان وجهته الشركة الى المشتركين: "كما تعلمون تم تطبيق ضريبة عالية على مادة المازوت من قبل مجلس الوزراء، إضافة الى ارتفاع كبير بأسعار مادة المازوت عالميا بسبب الاحداث في الشرق الاوسط، ونتيجة ذلك، سيؤدي الى ارتفاع كبير بسعر الكيلو واط الواحد الصادر عن وزارة الطاقة والمياه. يرجى من الجميع، اعتماد التقنين الذاتي".
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