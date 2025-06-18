شركة بيبلوس للتعهدات الكهربائية: فرض ضريبة مرتفعة على المازوت سيرفع قيمة فواتير المشتركين

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نبهت التابعة لإمتياز في بيان، الى أن "فرض ضريبة مرتفعة من قبل على مادة المازوت بالتوازي مع ارتفاع سعره عالميا، سيرفع حكما فواتير المشتركين".وجاء في بيان وجهته الشركة الى المشتركين: "كما تعلمون تم تطبيق ضريبة عالية على مادة المازوت من قبل مجلس الوزراء، إضافة الى ارتفاع كبير بأسعار مادة المازوت عالميا بسبب الاحداث في الشرق الاوسط، ونتيجة ذلك، سيؤدي الى ارتفاع كبير بسعر الكيلو واط الواحد الصادر عن والمياه. يرجى من الجميع، اعتماد التقنين الذاتي".