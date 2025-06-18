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لبنان

ضاهر زار سلام: لتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية

Lebanon 24
18-06-2025 | 11:28
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زار النائب ميشال ضاهر، رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السرايا الحكومية، حيث جرى البحث في المستجدات السياسية والأمنية الراهنة، مع التأكيد على أهمية تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، وضرورة اتخاذ خطوات عملية للحدّ من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الجارية في المنطقة.
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وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب ضاهر، تم خلال اللقاء التطرق إلى ملفات إنمائية وخدماتية تخص قضاء زحلة، حيث شدد ضاهر على ضرورة إعطاء الأولوية لمعالجة أوضاع الطرقات، لا سيما في قرى شرق زحلة، بالإضافة إلى التطرق للوضع الأمني في المدينة وبلدات القضاء، وضرورة تلبية المطالب الإنمائية الملحة التي تعكس حاجات الأهالي اليومية.
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