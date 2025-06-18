ضاهر زار سلام: لتحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية

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زار النائب ، الدكتور في السرايا الحكومية، حيث جرى البحث في المستجدات السياسية والأمنية الراهنة، مع التأكيد على أهمية تحييد عن الصراعات الإقليمية، وضرورة اتخاذ خطوات عملية للحدّ من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الحرب الجارية في المنطقة.وبحسب بيان صادر عن ، تم خلال اللقاء التطرق إلى ملفات إنمائية وخدماتية تخص ، حيث شدد ضاهر على ضرورة إعطاء الأولوية لمعالجة أوضاع الطرقات، لا سيما في قرى شرق ، بالإضافة إلى التطرق للوضع الأمني في المدينة وبلدات ، وضرورة تلبية المطالب الإنمائية الملحة التي تعكس حاجات الأهالي اليومية.