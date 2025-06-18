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لبنان

ما جديد ملف مطار القليعات؟ وزيرٌ يتحدّث

Lebanon 24
18-06-2025 | 11:57
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‎عقد رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، بحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، اجتماعاً في السراي الحكومي مع الاستشاريين من شركة دار الهندسة (شاعر ومشاركوه) برئاسة مديرها في لبنان المهندس مروان قبرصلي، الذين قدموا عرضاً للمخطط التوجيهي الأولي الذي كان قد طلب منهم إعداده لمطار رينيه معوض في القليعات.
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وشكر الرئيس سلام الإستشاريين على جهودهم وسرعة إعداد هذا المخطط ومهنية عملهم، وطلب منهم استكمال عملهم بدراسة جدوى والتي التزم الاستشاريون بتقديمها خلال الشهرين المقبلين.
 

‎ويأتي هذا الاجتماع في سياق تحضير الحكومة لبحث مشروع قانون يجيز لها تصميم وإنشاء وتأهيل وتطوير وتشغيل المطار، والمدرج على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقررة يوم الجمعة المقبل.
‎ويُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية ضمن خطة الحكومة لتحسين البنية التحتية وتعزيز قدرات لبنان في قطاع النقل، وخلق فرص تنموية جديدة في الشمال.
 
‎الوزير رسامني
 
‎وبعد الإجتماع، أعلن الوزير رسامني بعد الاجتماع أنه تم البحث في موضوع مطار القليعات الذي بدأ العمل عليه منذ انطلاقة الحكومة، شاكراً دار الهندسة التي قدمت هبة لهذا الأمر.
 
‎وقال: "أصبحنا اليوم جاهزون، ولقد قدمت دار الهندسة لدولة الرئيس سلام المخطط التوجيهي مع دراسة تمهيدية لكل المشروع وشرحت كل التفاصيل والامور الادارية والقانونية المطلوبة لكي يحقق هذا المشروع النتيجة المطلوبة قي اقرب وقت ممكن، كما تطرقت للجدول الزمني لدفتر الشروط".
 
‎ورداً على سؤال حول تاريخ انطلاق المطار قال: "المطلوب الية للوصول لهذا الامر، ونحن نعمل عليها في مجلس الوزراء، وسبعقد يوم الجمعة المقبل اجتماع لمجلس الوزراء لتقديم طلب الى مجلس النواب بالنسبة لهذا الامر، ونحن نسرع بقدر الإمكان والمفروض ان يلزم المشروع في مطلع السنة المقبلة ان شاء الله".
 
‎واعتبر الوزير رسامني أن "هذا المشروع مهم جداً للبنان، وكلما غصنا في  تفاصيله كلما تحمسنا اكثر لأهميته ليس فقط للبنان بل لمنطقة عكار أيضا، فالجدوى الاقتصادية لهذا المشروع تؤكد بوجوب انطلاقة هذا المطار الحيوي لأنه يساعد لبنان، وهو لن يأخذ دور مطار رفيق الحريري الدولي".
 
‎وقال ردا على سؤال إنه "سيتم وضع دفتر شروط بشكل مزايدة، وسيبدأ التنفيذ في أول السنة المقبلة لأكبر مستثمر يعطي الدولة ايرادات".
 
‎وأشار إلى "وجود مستثمرين كبار يهتمون بهذا المشروع، وهذا ما يجعلنا نسرع في دفتر الشروط وفي التلزيم"، وأكمل: "هناك مستثمرون يعرفون قيمة هذا المشروع الحيوي للمنطقة ولبنان وهذا يجعلنا كحكومة وكمجلس نواب نسرع في هذا المشروع".
‎قبرصلي
 
‎أما مدير دار الهندسة في لبنان مروان قبرصلي فقال بدوره: "عرضنا اليوم لدولة الرئيس المخطط التوجيهي الاولي لمطار القليعات، وكل عناصر المشروع من مبنى الركاب الى برج المراقبة، الى مبنى الشحن والاطفاء، وأوضاع المدارج، وما نحن بحاجة لانجازه في الفترة المقبلة لنكمل الدراسات. كان هناك نقاش لهذا المخطط التوجيهي وطرحت عدة افكار سنأخذها في عين الاعتبار، وسنبدأ في الفترة المقبلة العمل على الجدوى الإقتصادية التي تحدد في مرحلة ثانية كلفة المشروع التي سننطلق منها لنرى أفضل  طريقة لحصول المستثمر على دفتر شروط على مستوى المشروع، ليكون هذا المشروع مشروعاً حيوياً للمنطقة ويخلق فرص عمل ويكون مكملا لمطار رفيق الحريري الدولي".
 
 
 
 
 
 
 
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