Advertisement

لبنان

آخر خبر.. هذا ما تبلغه لبنان بشأن "اليونيفيل" و "تجديد مهامها"

Lebanon 24
18-06-2025 | 12:08
A-
A+
Doc-P-1378340-638858707917559832.jpg
Doc-P-1378340-638858707917559832.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، اليوم في السراي الحكومي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، السيد جان بيير لاكروا، يرافقه قائد قائد اليونيفيل ارولدو لازارو.
Advertisement
 
 
وأشار الرئيس سلام إلى أن وجود اليونيفيل يشكل عاملًا أساسيًا في دعم الاستقرار في لبنان عموماً، وفي الجنوب خصوصاً، معرباً عن أمله في أن يتم تجديد مهمتها في أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى أن الدولة اللبنانية بصدد تقديم طلب رسمي للأمم المتحدة بهذا الشأن.
كذلك، أكد رئيس الحكومة أهمية المحافظة على الاستقرار في ظل الظروف الراهنة، مكرراً ضرورة منع زج لبنان أو توريطه في المواجهة الإقليمية الدائرة، مشيراً إلى أن الجيش اللبناني مستمر في توسيع انتشاره في مناطق الجنوب، التزاماً ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وتنفيذ القرار 1701.
من جهته، أكد لاكروا أن الأمم المتحدة تدعم مطالبة لبنان باستمرار عمل اليونيفيل وأن التواصل مستمر مع الجهات المعنية للوصول الى اتفاق بشأن تمديد ولايتها.
مواضيع ذات صلة
تجديد مهام "اليونيفيل"بين الضغط الاميركي والتهويل لتعديل المهمة
lebanon 24
18/06/2025 22:10:12 Lebanon 24 Lebanon 24
آخر خبر.. هل تبلغ لبنان رسمياً أي اتفاق على إنهاء مهمة "اليونيفيل"؟
lebanon 24
18/06/2025 22:10:12 Lebanon 24 Lebanon 24
ملف التجديد لـ"اليونيفيل" يفتح باكراً وتحرك لبناني لمواجهة تعديل مهامها
lebanon 24
18/06/2025 22:10:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاوف من تداعيات الاعتداءات على "اليونيفيل" على مساعي تجديد ولايتها
lebanon 24
18/06/2025 22:10:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
15:08 | 2025-06-18
14:46 | 2025-06-18
14:12 | 2025-06-18
13:51 | 2025-06-18
13:38 | 2025-06-18
13:31 | 2025-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24