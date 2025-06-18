آخر خبر.. هذا ما تبلغه لبنان بشأن "اليونيفيل" و "تجديد مهامها"

استقبل ، اليوم في السراي الحكومي، وكيل لعمليات السلام، السيد جان لاكروا، يرافقه قائد قائد اليونيفيل ارولدو لازارو.

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وأشار الرئيس سلام إلى أن وجود اليونيفيل يشكل عاملًا أساسيًا في دعم الاستقرار في عموماً، وفي الجنوب خصوصاً، معرباً عن أمله في أن يتم تجديد مهمتها في أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى بصدد تقديم طلب رسمي للأمم المتحدة بهذا الشأن.

كذلك، أكد رئيس الحكومة أهمية المحافظة على الاستقرار في ظل الظروف الراهنة، مكرراً ضرورة منع زج لبنان أو توريطه في المواجهة الإقليمية الدائرة، مشيراً إلى أن مستمر في توسيع انتشاره في مناطق الجنوب، التزاماً ببسط سلطة على كامل أراضيها، وتنفيذ القرار 1701.

، أكد لاكروا أن تدعم مطالبة لبنان باستمرار عمل اليونيفيل وأن التواصل مستمر مع الجهات المعنية للوصول الى اتفاق بشأن تمديد ولايتها.