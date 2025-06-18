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لبنان
آخر خبر.. هذا ما تبلغه لبنان بشأن "اليونيفيل" و "تجديد مهامها"
Lebanon 24
18-06-2025
|
12:08
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استقبل
رئيس مجلس الوزراء
نواف سلام
، اليوم في السراي الحكومي، وكيل
الأمين العام للأمم المتحدة
لعمليات السلام، السيد جان
بيير
لاكروا، يرافقه قائد قائد اليونيفيل ارولدو لازارو.
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وأشار الرئيس سلام إلى أن وجود اليونيفيل يشكل عاملًا أساسيًا في دعم الاستقرار في
لبنان
عموماً، وفي الجنوب خصوصاً، معرباً عن أمله في أن يتم تجديد مهمتها في أقرب وقت ممكن، لافتاً إلى
أن الدولة اللبنانية
بصدد تقديم طلب رسمي للأمم المتحدة بهذا الشأن.
كذلك، أكد رئيس الحكومة أهمية المحافظة على الاستقرار في ظل الظروف الراهنة، مكرراً ضرورة منع زج لبنان أو توريطه في المواجهة الإقليمية الدائرة، مشيراً إلى أن
الجيش اللبناني
مستمر في توسيع انتشاره في مناطق الجنوب، التزاماً ببسط سلطة
الدولة اللبنانية
على كامل أراضيها، وتنفيذ القرار 1701.
من جهته
، أكد لاكروا أن
الأمم المتحدة
تدعم مطالبة لبنان باستمرار عمل اليونيفيل وأن التواصل مستمر مع الجهات المعنية للوصول الى اتفاق بشأن تمديد ولايتها.
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