حريق ضخم يلتهم أحراج بسري وإقليم الخروب

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ما زالت النيران تواصل انتشارها بشدة في أحراج منطقة وأطراف بلدات بكيفا والمناطق المحيطة بالمحتقرة في إقليم الخروب، حيث تعمل طوافة تابعة للجيش إلى جانب عناصر الدفاع المدني من مراكز الإقليم على محاولة السيطرة عليها.ووجّه مختار خربة بسري، شفيق عيد، نداءً إلى الجهات المعنية والوزارات والقوى الأمنية، طالباً التدخل العاجل للحد من توسع الحريق الذي يهدد الحرجية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة واتساع رقعة النيران. (الوكالة الوطنية)