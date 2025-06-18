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لبنان

حريق ضخم يلتهم أحراج بسري وإقليم الخروب

Lebanon 24
18-06-2025 | 12:22
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ما زالت النيران تواصل انتشارها بشدة في أحراج منطقة بسري وأطراف بلدات بكيفا والمناطق المحيطة بالمحتقرة في إقليم الخروب، حيث تعمل طوافة تابعة للجيش إلى جانب عناصر الدفاع المدني من مراكز الإقليم على محاولة السيطرة عليها.
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ووجّه مختار خربة بسري، شفيق عيد، نداءً إلى الجهات المعنية والوزارات والقوى الأمنية، طالباً التدخل العاجل للحد من توسع الحريق الذي يهدد الثروة الحرجية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة واتساع رقعة النيران. (الوكالة الوطنية)
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