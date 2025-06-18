Advertisement

لبنان

الحجار بحث وريفي في الأوضاع العامة

Lebanon 24
18-06-2025 | 12:38
A-
A+
Doc-P-1378356-638858725242096735.png
Doc-P-1378356-638858725242096735.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه اليوم، النائب أشرف ريفي، وبحث معه خلال اللقاء في الأوضاع العامة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بري بحث مع شهيب وأبو فاعور في الاوضاع العامة
lebanon 24
19/06/2025 00:39:18 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الأمن الفرعي في البقاع بحث أوضاع المخيمات والسلامة العامة
lebanon 24
19/06/2025 00:39:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار عرض الاوضاع مع فهمي
lebanon 24
19/06/2025 00:39:18 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار زار المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي للتهنئة
lebanon 24
19/06/2025 00:39:18 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:35 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:34 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:39 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:11 | 2025-06-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:48 | 2025-06-18
16:33 | 2025-06-18
16:30 | 2025-06-18
16:09 | 2025-06-18
16:03 | 2025-06-18
16:02 | 2025-06-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24