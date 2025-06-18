الموت يغيّب والدة رئيسة المعهد العالي للموسيقى هبة القواس

غيّب الموت سهيلة ، والدة رئيسة للموسيقى، الدكتورة .

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سيُصلّى على جثمان الراحلة بعد صلاة ظهر يوم غدٍ الخميس (19 حزيران)، في ، وتُوارى الثرى في مقبرة الجديدة – سيروب. سيُصلّى على جثمان الراحلة بعد صلاة ظهر يوم غدٍ الخميس (19 حزيران)، في ، وتُوارى الثرى في مقبرة الجديدة – سيروب.

تُقبَل التعازي في اليوم الأول والثاني والثالث للرجال والنساء، في قاعة أحمد وجميلة (جمعية المواساة)، من الساعة الثالثة حتى السابعة مساءً.

كذلك، تُقبَل التعازي في ، يوم الإثنين (23 حزيران)، في واجهة بيروت البحرية، من الساعة الثالثة حتى السابعة مساءً.

أسر " " تتقدّم بأحر التعازي من القواس وعائلتها، وتسأل الله أن يُلهمهم الصبر والسلوان.