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لبنان

الموت يغيّب والدة رئيسة المعهد العالي للموسيقى هبة القواس

Lebanon 24
18-06-2025 | 14:12
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غيّب الموت سهيلة محمد شاكر القواس، والدة رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى، الدكتورة هبة القواس.
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سيُصلّى على جثمان الراحلة بعد صلاة ظهر يوم غدٍ الخميس (19 حزيران)، في مسجد الشهداء، وتُوارى الثرى في مقبرة صيدا الجديدة – سيروب.
 
تُقبَل التعازي في اليوم الأول والثاني والثالث للرجال والنساء، في قاعة أحمد وجميلة البزري (جمعية المواساة)، من الساعة الثالثة حتى السابعة مساءً.
 
كذلك، تُقبَل التعازي في بيروت، يوم الإثنين (23 حزيران)، في واجهة بيروت البحرية، من الساعة الثالثة حتى السابعة مساءً.
 
 
أسر "لبنان24" تتقدّم بأحر التعازي من القواس وعائلتها، وتسأل الله أن يُلهمهم الصبر والسلوان.
 
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لبنان

فنون ومشاهير

تعازي ووفيات

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