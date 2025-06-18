الجيش أخمد حرائق في بمهريه ودير المخلّص

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صدر عن – البيان الآتي:"بتاريخ 18 /6 /2025، تمكنت بمؤازرة وحدات أخرى من الجيش وبالتعاون مع الدفاع المدني من إخماد حريقَين في منطقتَي بمهريه – عاليه ودير المخلّص – ".