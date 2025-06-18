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لبنان

الجيش أخمد حرائق في بمهريه ودير المخلّص

Lebanon 24
18-06-2025 | 16:09
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صدر عن قيادة الجيشمديرية التوجيه البيان الآتي:
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"بتاريخ 18 /6 /2025، تمكنت القوات الجوية بمؤازرة وحدات أخرى من الجيش وبالتعاون مع الدفاع المدني من إخماد حريقَين في منطقتَي بمهريه – عاليه ودير المخلّص – الشوف".
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