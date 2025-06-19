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لبنان

​ أصوات انفجارات تُسمع في منطقة صور.. هذا مصدرها

Lebanon 24
19-06-2025 | 00:40
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أفادت الوكالة الوطنية أن  أصوات انفجارات تُسمع في منطقة صور ناجمة عن سقوط صواريخ في فلسطين المحتلة.
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