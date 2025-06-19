تسريبات "غير صحيحة"

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أكدت مصادر مطلعة أن " " لا يبدي حماسة للمشاركة المباشرة في المواجهة المتصاعدة بين وإسرائيل، رغم التوتر الإقليمي والخشية من توسع رقعة الاشتباك.وتشير المعلومات إلى أن بعض القياديين في "الحزب" يجيبون بوضوح على من يسألهم عن موقفهم بالقول إن "إيران ليست بحاجة لمن يدافع عنها"، في رسالة تعكس رغبة واضحة بالابتعاد عن الانخراط في مواجهة مفتوحة بالنيابة عن .هذا الموقف يتناقض مع تسريبات نُشرت أمس في عدد من ، وتحدّثت عن احتمال دخول الحزب بالمعركة، أوحت وكأن الحزب يتجه إلى التصعيد الفعلي والانخراط في الحرب. لكن الواقع، بحسب ما تؤكده مصادر متابعة، أن الحزب يعتمد حاليًا سياسة ضبط النفس والتريث، تفاديًا لانزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة لا يريدها، ولا تصب في مصلحته في هذه المرحلة الحساسة.