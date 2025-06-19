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لبنان

علاقة غير طبيعية

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
19-06-2025 | 02:15
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لم يكن عابرا توتّر العلاقة بين النائبين ميشال معوض وطوني فرنجية، عقب الاشتباك الإعلامي الذي حصل بينهما خلال الانتخابات البلدية الأخيرة في منطقة زغرتا.
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ورغم تراجع حدّة الخطاب العلني بين الجانبين بعد انتهاء الاستحقاق، إلا أن العلاقة لم تعد طبيعية كما كانت في السابق.
وتشير المعلومات إلى أن التباعد بين معوض وفرنجية تجاوز الإطار الانتخابي، ليمسّ جوهر العلاقة السياسية بين الطرفين، ما ينعكس على التنسيق في الملفات المحلية، ويطرح تساؤلات حول إمكان إعادة ترميم العلاقة في المدى القريب خصوصا ان الرجلين يسعيان الى اثبات نفسيهما سياسيا وشعبيا.
 
المصدر: لبنان 24
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