علاقة غير طبيعية

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لم يكن عابرا توتّر العلاقة بين النائبين وطوني ، عقب الاشتباك الإعلامي الذي حصل بينهما خلال الأخيرة في .ورغم تراجع حدّة الخطاب العلني بين الجانبين بعد انتهاء الاستحقاق، إلا أن العلاقة لم تعد طبيعية كما كانت في السابق.وتشير المعلومات إلى أن التباعد بين وفرنجية تجاوز الإطار الانتخابي، ليمسّ جوهر العلاقة السياسية بين الطرفين، ما ينعكس على التنسيق في الملفات المحلية، ويطرح تساؤلات حول إمكان إعادة ترميم العلاقة في المدى القريب خصوصا ان الرجلين يسعيان الى اثبات نفسيهما سياسيا وشعبيا.