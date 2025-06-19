ملتقى التأثير المدني: الشرعيَّة بخيار راديكاليّ!

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دوًن ملتقى التأثير المدني عبر حسابه الخاصّ على موقع "إكس" فكتب: "إن التَّمترُس في مُربَّع ممارَسَة الحُكم التَّرقيعي يؤشِّرُ إلى انعِدامِ وزنٍ في القِيادَة. خطوات بناءِ دولة المواطنة لا تستقيمُ سِوى بإصلاحاتٍ سياديَّة راديكاليَّة، لا لُبْسَ فيها ولا تمييع".وأضاف: "أمَّا حمايَةُ التَّوازنات، والتي يتلطَّى بها البعض، فيقتضي إخضاعُها لشرعيَّةِ الدَّولة وتفوُّقِها".وختم الملتقى يقول أن" الفُرصَةُ نادِرة، والإصرار على تسخيفِ أهميَّتِها، كارِثة".وأرفق الملتقى تدوينته بهاشتاغ القضيّة_اللّبنانيّة، ونشر إلى جانبها صورة مركّبة توحي بـ "إنَّه زمن وقفِ التمييع انعِدام الوزن".