مختار لبناني يتاجر بالأسلحة سقط في قبضة الأمن.. هذا ما اعترف به!

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أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة في بيان، أنّه "بتاريخ 18/6/2025، وبناءً على معلومات توافرت لدى مديرية عكّار الإقليمية حول قيام المدعو (م. م.) بتخزين الأسلحة بهدف التّجارة ، داهمت دوريّة من مديرية عكّار الإقليمية – قسم التحقيق والاستعلام منزله في بلدة الحيصه، حيث جرى توقيفه".أضاف البيان:" وخلال التحقيق معه، اعترف بتجارته بالأسلحة، كاشفًا أنّ مختار بلدة تلحميرة اشترى منه كميّة منها".ختم:" استنادًا إلى هذه المعطيات، أوقفت المديرية المختار، الذي أقرّ خلال التحقيق بقيامه بعمليات تهريب أشخاص، بالإضافة إلى تهريب كميات من الدخان والأسمدة الزراعية.أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، بناءً لإشارة المختص".