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لبنان

مختار لبناني يتاجر بالأسلحة سقط في قبضة الأمن.. هذا ما اعترف به!

Lebanon 24
19-06-2025 | 02:06
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أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدولة في بيان، أنّه "بتاريخ 18/6/2025، وبناءً على معلومات توافرت لدى مديرية عكّار الإقليمية حول قيام المدعو (م. م.) بتخزين الأسلحة بهدف التّجارة ، داهمت دوريّة من مديرية عكّار الإقليمية – قسم التحقيق والاستعلام منزله في بلدة الحيصه، حيث جرى توقيفه".
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أضاف البيان:" وخلال التحقيق معه، اعترف بتجارته بالأسلحة، كاشفًا أنّ مختار بلدة تلحميرة اشترى منه كميّة منها".

ختم:" استنادًا إلى هذه المعطيات، أوقفت المديرية المختار، الذي أقرّ خلال التحقيق بقيامه بعمليات تهريب أشخاص، بالإضافة إلى تهريب كميات من الدخان والأسمدة الزراعية.
أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفَين، بناءً لإشارة القضاء المختص".
 
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